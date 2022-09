Cenik podkupljive sodnice: 6.000 evrov pred sojenjem, 9.000 po oprostitvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški "FBI" Uskok je včeraj zaradi korupcije aretiral sodnico Majo Šupe, podjetnika Blaža Petrovića in njegovega odvetnika Branimirja Zmijanovića. Vse trije so po trditvah Uskoka sodelovali v korupciji, Šupetova naj bi namreč v zameno za oprostitev Petrovića dobila 15 tisoč evrov podkupnine.

"Šupetova je pred sojenjem prejela šest tisoč evrov, po oprostitvi Petrovića pa še devet tisoč evrov. Skupno torej 15 tisoč evrov," so danes po poročanju Index.hr sporočili iz hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala Uskok. Vendar so se osebe, vpletene v korupcijski škandal, ki se je sicer zgodil leta 2014, po razkritjih Uskoka zelo potrudile, da finančne transakcije ne bi bile sporne.

V zgodbo je namreč vpletena tudi sodničina mama, ki se je pred skoraj desetletjem "odločila", da bo prodala hišo, v kateri živi. Izklicna cena je bila malo manj kot 60 tisoč evrov. In kmalu se je našel "potencialni kupec", ki pa je ekskluzivno pravico za nakup rezerviral s šest tisoč evri. Dal je torej aro. Znesek je nakazal na osebni račun sodničine mame s pripisom, da gre za aro. Denar je v tem trenutku postal legalen.

Vendar si je skrivnostni kupec kmalu premislil, mami, ki še danes živi v neprodani hiši, pa je tako ostalo šest evrskih tisočakov. Kako je do Šupetove prišlo še preostalih devet tisoč evrov, Uskok ni razkril.