Preiskujejo nemškega kanclerja: so socialdemokrati bankam pomagali utajevati davke?

Nemški kancler Olaf Scholz je postal tarča nemških organov pregona zaradi finančne afere iz obdobja, ko je še vladal nemškemu mestu Hamburg. In po poročanju nemških medijev ni edini član socialdemokratske stranke, ki se je znašel v primežu policije zaradi suma utajevanja davkov v nemških bankah.

Službena elektronska pošta, koledarji … Nemška policija je začela preiskavo življenja nemškega kanclerja Olafa Scholza od leta 2015 pa do leta 2018, poroča Deutsche Welle. Predsednik nemške vlade, ki naj pred preiskovalci pričal konec tega meseca, se je pod drobnogledom mož v modrem znašel zaradi utajevanja davkov nemških bank. Te naj bi v sodelovanju s politiko več let plačevale milijarde evrov manj davkov, kar so organi pregona ugotovili šele leta 2017.

Preiskava, zaradi katere so ovadili že večje število bančnih uslužbencev, naj bi pokazala, da so finančne institucije sodelovale tudi z danes vladajočimi socialdemokrati. Tudi z zdajšnjim predsednikom nemške vlade. Scholza naj bi preiskovalci pregledovali tudi zaradi več kot 200 tisoč evrov gotovine, ki jih je policija našla v predalu mize enega izmed bankirjev Warburg banke.

Poleg kanclerja naj bi bilo pod drobnogledom večje število vidnih socialdemokratov.