Noč preživela na prostem: turisti se ne znajdejo v slovenskih Alpah

Oseminštiridesetletnik in otrok sta se izgubila v petek na območju Zadnjiškega Ozebnika nad dolino Trente. Kasneje je bilo ugotovljeno, da sta se oba tuja državljana tega dne odpravila s parkirišča v dolini Zadnjice, kjer sta pustila osebni avtomobil in hodila v smeri planine Lepoč ter naprej do Zadnjiškega Ozebnika. Po prijavi izginotja obeh Nemcev so se aktivirali gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRS z Brnika, ki so s helikopterjem Letalske policijske enote pregledali območje. Vendar pogrešana reševalci in policisti niso našli.

V soboto dopoldne so policijo obvestili, da sta se pogrešana planinca nepoškodovana, vendar izčrpana, preko planine Lepoč vrnila v dolino in se odpeljala v smeri Trente. Kot so še sporočili s policije, sta Nemca noč preživela in delno prespala v manjši dolini z zelo strmim in gosto poraščenim pobočjem. Takoj ob svitu v soboto zjutraj sta splezala po pobočju na manjšo jaso in se nato spustila po drugem zelo strmem, a kamnitem pobočju ter nadaljevala pot v smeri doline do njunega parkiranega avtomobila v dolini Zadnjice.