Za delo v Veliki Britaniji boste potrebovali vizum

Tisti, ki bodo zaprosili za vizum za kvalificirane delavce, morajo imeti ponudbo za delo, dobro znati angleški jezik in letno zaslužiti najmanj 25.600 britanskih funtov, saj bodo vizume dodeljevali na podlagi točkovnega sistema. London je nova pravila sprejel, saj bo zaradi izstopa Velike Britanije iz Evropske unije veljala svoboda gibanja med Veliko Britanijo in članicami EU do 31. decembra.

Državljanom članic EU, ki že živijo v Združenem kraljestvu, in članom njihovih družin ni treba vložiti prošnje preko novega sistema, ampak lahko zaprosijo za vizum preko naselitvene sheme za EU. To morajo storiti do 30. junija 2021. Če bodo uspešni, bodo lahko ostali v Veliki Britaniji in bodo v primeru brezposelnosti prejemali enaka nadomestila kot britanski državljani, še navaja BBC.

Irskim državljanom pa ni treba zaprositi preko te sheme, ker ne potrebujejo dovoljenja za vstop v Veliko Britanijo, saj sta državi del skupnega potovalnega območja (CTA), piše STA.