Merklova: Nekatere članice EU izgubljajo potrpljenje

"Upamo, da bodo imela pogajanja dober konec," je danes povedala nemška kanclerka Angela Merkel. "Ne potrebujemo dogovora za vsako ceno," je še poudarila. Vendar pa je dodala, da je dogovor v interesu vseh. Opozorila je še, da nekatere države članice že izgubljajo potrpljenje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Da se čas za dogovor izteka, je dejal tudi irski zunanji minister Simon Coveney. "Mislim, da je dogovor mogoč. Vendar pa ga je treba dokončati ta teden, če je mogoče, saj se čas izteka v smislu ratifikacije in priprav," je poudaril v pogovoru za britanski BBC.

Po njegovih besedah je treba razrešiti vprašanji konkurenčnosti in ribištva. Konkurenčnost mora temeljiti na enakih pogojih, pri čemer je treba skleniti tudi dogovor o mehanizmu za reševanje sporov, je dejal.

Ribištvo pa je po njegovem mnenju politično-čustvena tema, kjer je treba doseči kompromis, "s katerim bosta lahko živeli obe strani". Če strani ne bosta dosegli dogovora na področju, ribištva bi lahko propadel celoten dogovor, je posvaril.

Pomen dogovora o tem področju je poudaril tudi francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune. "Ne more biti dogovora, dokler ta ne bo zagotovil trajnostnega in širokega dostopa do britanskih voda," je povedal. "Naši ribiči niso nič manj pomembni od njihovih in niso imeli pravice do glasovanja na referendumu," je izpostavil po poročanju agencij.

"Smo še zelo daleč od dogovora," je še dejal. "Malo časa je na voljo in še dolga pot za opraviti. Če Združeno kraljestvo misli, da je čas na njegovi strani, kot je v preteklih nekaj letih, se moti," je poudaril Beaune.

Tiskovni predstavnik britanskega premierja Borisa Johnsona je medtem povedal, da je bilo nekaj napredka, a "ostajajo razlike na področjih, kot so ribištvo in enaki konkurenčni pogoji". "Želimo poskusiti in čim prej doseči prostotrgovinski sporazum, vendar smo bili jasni in ne bomo spremenili svojega pogajalskega stališča," je dejal.

V Londonu se sicer danes nadaljujejo pogajanja glavnih pogajalcev EU Michela Barnierja in Združenega kraljestva Davida Frosta. Barnier je na novinarsko vprašanje, ali obstajajo razlogi za optimizem, odgovoril, da "obstajajo razlogi za odločnost".

Časa za dogovor o prihodnjih odnosih je samo še en mesec. Dogovor mora biti namreč sklenjen najkasneje do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu. Če ga do takrat ne bo, bodo namreč trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO).