"Če bi bila jutri vojna, ne bi vedeli, koga vpoklicati."

Zvezni kabinet v Berlinu je danes potrdil zakonske spremembe za uvedbo nove oblike vojaške službe v Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa sklicujoč se na vladne vire.

V skladu s predlogom obrambnega ministra bodo morali vsi mladi moški, ki bodo naslednje leto dopolnili 18 let, izpolniti digitalni vprašalnik, v katerem bodo navedli podatke o svoji pripravljenosti in sposobnosti za služenje vojaškega roka. Za izpolnitev vprašalnika se lahko odločijo tudi ženske.

Osnovno usposabljanje bi trajalo šest mesecev

"Zakon o novem služenju vojaškega roka nam omogoča ponovno vzpostavitev vojaškega registra, ki ga ni več, saj je bila leta 2011 ukinjena obveznost osnovnega služenja vojaškega roka. Če bi jutri nastopilo obrambno stanje, ne bi vedeli, koga bi lahko vpoklicali, ker ni popolne baze podatkov," je za dpa še pred odločitvijo zveznega kabineta povedal nemški obrambni minister Boris Pistorius.

Osnovno usposabljanje za novo vojaško službo naj bi trajalo šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 23 mesecev, če se ljudje odločijo za specializacijo na določenem področju.

Obvezno služenje vojaškega roka so v Nemčiji ukinili pred 13 leti pod takratnim obrambnim ministrom Karl-Theodorjem zu Guttenbergom. Foto: Gulliverimage Pistorius je že junija ob predstavitvi predloga zamisel opisal kot "selektivno služenje vojaškega roka". Sistem bi po njegovih besedah vojski omogočil, da na usposabljanje vpokliče le najbolj sposobne, najprimernejše in najbolj motivirane posameznike.

Po pričakovanjih bi na fizično testiranje letno vpoklicali okoli 40.000 ljudi, vprašalnik pa bi jih vsako leto izpolnilo približno 400.000. Trenutno lahko sicer Nemčija letno izuri od 5000 do 7000 nabornikov.

Potrebovali bi vojsko s 460 tisoč vojaki

Zaradi spremenjenih varnostnih razmer so potrebe Nemčije glede na cilje zveze Nato sedaj drugačne. Po besedah Pistoriusa bi bil za nemški prispevek k obrambi zavezništva dolgoročno potreben obseg sil z okoli 460.000 vojaki. Velik del tega, in sicer okoli 260.000, bi jih moralo biti mogoče črpati iz rezerve.

Zakon morata zdaj potrditi še oba domova parlamenta, bundestag in bundesrat. Veljati bi lahko začel maja prihodnje leto, še poroča dpa.

Obvezno služenje vojaškega roka so v Nemčiji ukinili pred 13 leti pod takratnim obrambnim ministrom Karl-Theodorjem zu Guttenbergom po 55 letih. To je pomenilo ukinitev služenja vojaškega roka in civilnega služenja, saj so bile hkrati razpuščene praktično vse strukture obvezne vojaške službe.