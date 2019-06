Budimpešta: po ladijski nesreči v Donavi odkrili še dve trupli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potapljači so pet dni po hudi ladijski nesreči v Budimpešti v ponedeljek v Donavi odkrili še dve trupli, tako da je število smrtnih žrtev nesreče naraslo na devet. Še vedno pogrešajo 19 ljudi, a praktično ni več možnosti, da je kdo od pogrešanih še živ.

Eno truplo so iz vode potegnili v ponedeljek dopoldne blizu kraja Harta, ki leži približno sto kilometrov južno od Budimpešte. Drugo žrtev so potapljači v ponedeljek našli ob pregledu razbitin turistične ladje, so potrdile madžarske oblasti.

V sredo, ko je v turistično ladjo Hableany (sl. Morska deklica) trčila ladja za križarjenja Viking Syring, je bilo na krovu turistične ladje 33 južnokorejskih turistov in dva madžarska člana posadke. Sedem ljudi je nesrečo preživelo, 19 ljudi pa je še vedno pogrešanih. Možnosti, da so še živi, praktično ni več.

Madžarski in južnokorejski potapljači še naprej preiskujejo razbitine ladje, ki leži devet metrov pod gladino Donave. Foto: Reuters

64-letnega kapitana ladje priprli konec tedna

Madžarski in južnokorejski potapljači še vedno preiskujejo razbitine ladje, ki leži približno devet metrov pod gladino Donave. Domnevajo, da je v njih več trupel.

Zaradi močnih rečnih tokov za zdaj plovila niso mogli potegniti na površje. Kapitana ladje Viking Syring, 64-letnega ukrajinskega državljana, so konec tedna priprli. Obtožen je ogrožanja ladijskega prometa, ki je povzročilo več smrti.