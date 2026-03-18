Brutalno maščevanje za smrt Laridžanija se je začelo: "Odgovorili bomo zločinski Ameriki" #vŽivo

Potem ko so izraelske sile v torkovem napadu ubile varnostnega vodjo Alija Laridžanija, je Iran zagrozil z odločilnim povračilnim ukrepom. "Ob pravem mestu in ob pravem času bo sledil odločen odgovor, ki ga bodo obžalovali. Odgovorili bomo zločinski Ameriki in krvoločnemu sionističnemu režimu," je dejal načelnik iranske vojske Amir Hatami. Prve napade je Iran že začel izvajati. Ponoči so namreč napadli osrednji Izrael, pri čemer sta umrli najmanj dve osebi. O napadih poročajo tudi iz preostalih držav Perzijskega zaliva.

6.45 Nov val izraelskih napadov na Libanon. Zadeto središče Bejruta, na desetine mrtvih

6.43 Raketa je zadela iransko jedrsko elektrarno

6.40 Iran grozi z odločnim povračilnim ukrepom

6.34 ZDA so napadle iranske raketne položaje v bližini Hormuške ožine

6.29 Iranska raketa pristala blizu avstralske baze v ZAE, napadi po vsem Perzijskem zalivu

6.26 Iran napadel Izrael: v raketnem napadu umrli dve osebi

6.45 Nov val izraelskih napadov na Libanon. Zadeto središče Bejruta, na desetine mrtvih

V izraelskem zračnem napadu na sosesko Bachoura v središču Bejruta je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, več kot 30 pa jih je bilo ranjenih. Izrael je napovedal začetek nove "kopenske operacije" v južnem Libanonu, ocene pa kažejo, da so njegove sile doslej prodrle od sedem do devet kilometrov v notranjost Libanona.

Hezbolah je 2. marca začel napadati izraelske vojaške položaje kot odgovor na nadaljnje izraelske napade na Libanon, kljub premirju iz novembra 2024 in atentatu na iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneija v Teheranu.

Izrael je isti dan razširil svojo kampanjo z zračnimi napadi na južna predmestja Bejruta, pa tudi na območja v južnem in vzhodnem Libanonu.

Izrael je 3. marca začel tudi omejen kopenski vdor v južni Libanon, potem ko je 28. februarja začel skupno kampanjo z Združenimi državami proti Iranu.

Od 2. marca je bilo tako v izraelskih napadih po Libanonu ubitih več kot 900 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Libanonska nacionalna tiskovna agencija (NNA) je s sklicevanjem na ministrstvo poročala, da je skupno število smrtnih žrtev med 2. in 17. marcem doseglo 912, ranjenih pa je bilo 2221 ljudi.

6.43 Raketa je zadela iransko jedrsko elektrarno

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je sporočila, da je Iran poročal, da je raketa zadela jedrsko elektrarno na jugozahodu države.

IAEA, organ ZN, ki nadzira jedrske tehnologije, je v izjavi sporočila, da je Iran v torek zvečer poročal o incidentu v jedrski elektrarni Bušehr. "Ni poročil o škodi na objektu ali poškodbah osebja," je zapisano v izjavi. "Generalni direktor IAEA Rafael Grossi poziva k zadržanosti med konfliktom, da bi preprečili tveganje jedrske nesreče."

6.40 Iran grozi z odločnim povračilnim ukrepom

Načelnik iranske vojske Amir Hatami je obljubil "odločno" povračilno ukrepanje za atentat na varnostnega vodjo Alija Laridžanija, ki je bil ubit v izraelskem zračnem napadu.

"Ob pravem mestu in ob pravem času bo sledil odločen odgovor, ki ga bodo obžalovali. Odgovorili bomo zločinski Ameriki in krvoločnemu sionističnemu režimu," je Hatami dejal v izjavi. Dodal je, da se jim bo smrt Laridžanija in drugih maščevala.

Medtem je iranska revolucionarna garda, ki deluje neodvisno od redne vojske, sporočila, da je "v povračilni ukrep" za Laridžanijevo smrt že izstrelila rakete v osrednji Izrael. Izraelske reševalne službe so se ponoči odzvale na raketne napade na Tel Aviv. Zadeto je bilo območje blizu železniške postaje.

Destruction at Tel Aviv Savidor Central train station following Iranian cluster munition hits. pic.twitter.com/oVx1DgOLT8 — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Posnetek rakete izstreljene na Tel Aviv.

🇮🇷🚀 Iran launches 61st wave of missile strikes, hits over 100 targets in Tel Aviv.

Iran’s IRGC has launched the 61st wave of its Operation True Promise 4, hitting over 100 military and security sites in Tel Aviv, Tasnim reported.

Following the strike, part of Tel Aviv lost power pic.twitter.com/vU4Pr3GRlt — Frustated Guy (@frustatedguy007) March 18, 2026

6.34 ZDA so napadle iranske raketne položaje v bližini Hormuške ožine

Ameriška vojska je sporočila, da je napadla iranske raketne položaje vzdolž Hormuške ožine. Uporabili so močne bombe, namenjene uničevanju podzemnih ciljev. Bombe, ki se uporabljajo za prebijanje bunkerjev, so ogromne bombe, znane kot "bunker busters". Na družbenem omrežju X so sporočili, da so vzdolž obale uspešno izstrelili več tovrstnih bomb.

Spomnimo, iransko zaprtje te ključne plovne poti, skozi katero gre približno 20 odstotkov svetovnih pošiljk nafte, je povzročilo resne motnje v pomorskem prometu in prispevalo k dvigu svetovnih cen nafte.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

6.29 Iranska raketa pristala blizu avstralske baze v ZAE, napadi po vsem Perzijskem zalivu

Iranska raketa je pristala na cesti blizu vojaške baze v Združenih arabskih emiratih, ki jo uporabljajo avstralske sile. Napad z raketo je sprožil manjši požar, ki je povzročil manjšo škodo na stanovanjski stavbi in zdravstvenem domu, je potrdil avstralski premier Anthony Albanese.

To je bil drugi iranski napad na bazo v skoraj tritedenski vojni z Združenimi državami in Izraelom.

Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so bili sistemi zračne obrambe ZAE v torek aktivni proti 45 brezpilotnim letalnikom in 10 balističnim raketam. Povedali so, da so se ponoči še naprej odzivali na nedoločeno število "groženj raket in brezpilotnih letalnikov iz Irana".

V Saudski Arabiji je ministrstvo za obrambo v sredo zjutraj sporočilo, da je prestreglo raketo, izstreljeno na osrednjo provinco Al-Kharj. Razbitine so padle v bližino letalske baze Prince Sultan. Škode ni bilo, so navedli.

Kuvajtska zračna obramba je ponoči sestrelila nedoločeno število "sovražnih raket in brezpilotnih letal", je v sredo zjutraj poročala državna tiskovna agencija.

Bahrajnske obrambne sile pa so v torek zvečer potrdile, da sta državo čez dan zadela dva brezpilotna letala. Dodale so, da se njihovi sistemi zračne obrambe še naprej "soočajo z zaporednimi valovi" iranskih napadov.

6.26 Iran napadel Izrael: v raketnem napadu umrli dve osebi

V zgodnjih jutranjih urah sta bili v osrednjem Izraelu po iranskem raketnem napadu ubiti dve osebi. Hkrati je izraelska policija poročala, da so ostanki izstrelkov iz novega vala napadov padli na več lokacij na istem območju.

Tiskovni predstavnik policije je malo pred 5. uro zjutraj po lokalnem času dejal, da so njihove ekipe na terenu. "Policisti iz okrožja Tel Aviv, pripadniki mejne policije in pirotehniki so trenutno angažirani na več lokacijah v okrožju," je dejal. Policija je dodala, da na teh lokacijah zaenkrat ni poročil o žrtvah.