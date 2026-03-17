Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je dejala, da je njena država pripravljena gostiti tekme iranske reprezentance v skupinskem delu svetovnega prvenstva v nogometu, če bo to potrebno zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nastop Irana na poletnem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi je pod vprašajem vse od začetka vojne, ki sta jo začeli ZDA in Izrael konec prejšnjega meseca.

Iranska nogometna zveza se po informacijah iranskega veleposlaništva v Mehiki trenutno pogaja z Mednarodno nogometno zvezo Fifo o selitvi iranskih tekem v Mehiko.

Krovna zveza zaenkrat vztraja pri prvotnem sporedu tekmovanja, ki je bil objavljen 6. decembra, je Fifa zapisala v odgovoru na vprašanje AFP.

"Trenutno potekajo pogajanja s Fifo o tem, ali je izvedljivo iranske tekme preseliti v Mehiko," je na današnji novinarski konferenci dejala mehiška predsednica. "Pravočasno bomo o naslednjih korakih obvestili javnost," je še dodala Sheinbaum.

Na neposredno vprašanje, ali bi Mehika gostila tekme in ali je to odvisno zgolj od logistike, nad katero bdi Fifa, je Sheinbaum dejala z "da".

"Mehika vzdržuje diplomatske odnose z vsemi državami na svetu, zato bomo počakali na odločitev Fife," je še povedala.

Iran bi se moral po prvotnem sporedu na SP v Los Angelesu pomeriti proti Novi Zelandiji (15. junij) in Belgiji (21.), nato pa še proti Egiptu (26.) v Seattlu. Pripravljalni tabor iranske reprezentance je predviden v Tucsonu v Arizoni.

