Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
17. 3. 2026,
19.24

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
svetovno nogometno prvenstvo

Torek, 17. 3. 2026, 19.24

1 ura, 2 minuti

SP v nogometu

Mehika pripravljena gostiti iranske tekme na SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Claudia Sheinbaum | Claudia Sheinbaum | Foto Guliverimage

Claudia Sheinbaum

Foto: Guliverimage

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je dejala, da je njena država pripravljena gostiti tekme iranske reprezentance v skupinskem delu svetovnega prvenstva v nogometu, če bo to potrebno zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nastop Irana na poletnem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi je pod vprašajem vse od začetka vojne, ki sta jo začeli ZDA in Izrael konec prejšnjega meseca.

Iranska nogometna zveza se po informacijah iranskega veleposlaništva v Mehiki trenutno pogaja z Mednarodno nogometno zvezo Fifo o selitvi iranskih tekem v Mehiko.

Krovna zveza zaenkrat vztraja pri prvotnem sporedu tekmovanja, ki je bil objavljen 6. decembra, je Fifa zapisala v odgovoru na vprašanje AFP.

"Trenutno potekajo pogajanja s Fifo o tem, ali je izvedljivo iranske tekme preseliti v Mehiko," je na današnji novinarski konferenci dejala mehiška predsednica. "Pravočasno bomo o naslednjih korakih obvestili javnost," je še dodala Sheinbaum.

Na neposredno vprašanje, ali bi Mehika gostila tekme in ali je to odvisno zgolj od logistike, nad katero bdi Fifa, je Sheinbaum dejala z "da".

"Mehika vzdržuje diplomatske odnose z vsemi državami na svetu, zato bomo počakali na odločitev Fife," je še povedala.

Iran bi se moral po prvotnem sporedu na SP v Los Angelesu pomeriti proti Novi Zelandiji (15. junij) in Belgiji (21.), nato pa še proti Egiptu (26.) v Seattlu. Pripravljalni tabor iranske reprezentance je predviden v Tucsonu v Arizoni.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.