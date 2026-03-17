Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Torek,
17. 3. 2026,
6.28

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Bližnji vzhod vojna napad ZDA Izrael Irak Iran

Torek, 17. 3. 2026, 6.28

57 minut

Vojna v Iranu

Na Bližnjem vzhodu eden najhujših napadov na ameriško veleposlaništvo od izbruha konflikta #vŽivo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Bagdad, napad na ameriško veleposlaništvo | V Bagdadu je bila v torek zjutraj izvedena vrsta napadov. Z raketo in dronom je bilo napadeno ameriško veleposlaništvo. | Foto Reuters

V Bagdadu je bila v torek zjutraj izvedena vrsta napadov. Z raketo in dronom je bilo napadeno ameriško veleposlaništvo.

Foto: Reuters

V torek so na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu izstrelili rakete in najmanj pet brezpilotnih letalnikov, pri čemer je veleposlaništvo zadel vsaj en dron. Po oceni virov naj bi šlo za najhujši napad na ameriško diplomatsko predstavništvo v iraški prestolnici od izbruha konflikta v regiji. Tega sta s sprožitvijo napadov na Iran 28. februarja začela ZDA in Izrael, Iran pa v odgovor obstreljuje države v soseščini.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:

7.01 V bližini ameriškega veleposlaništva kroži nov dron 
6.32 Napadi v Bagdadu: tarča ameriško veleposlaništvo, štirje ubiti
6.30 Ameriško veleposlaništvo v Bagdadu napadeno z raketami in brezpilotnimi letalniki

7.01 V bližini ameriškega veleposlaništva kroži nov dron 

Ljudska mobilizacijska fronta (PMF), zavezništvo iraških paravojaških frakcij, ki jih podpira Iran, je objavilo posnetek drona, ki prosto leti v bližini ameriškega veleposlaništva v Bagdadu.

Videoposnetek prikazuje dron FPV, ki manevrira skozi zračni prostor nedaleč od ameriškega diplomatskega kompleksa v iraški prestolnici.

6.32 Napadi v Bagdadu: tarča ameriško veleposlaništvo, štirje ubiti

V Bagdadu je bila v torek zjutraj izvedena vrsta napadov. Z raketo in dronom je bilo napadeno ameriško veleposlaništvo, v napadu na hišo pa so bili ubiti štirje ljudje. Varnostni vir je za AFP povedal, da sta bila dva od mrtvih "iranska svetovalca" skupin, ki jih podpira Teheran.

Do incidentov je prišlo le nekaj ur po tem, ko je zračna obramba preprečila raketni napad na veleposlaništvo. A Napad z dronom je medtem povzročil požar v luksuznem hotelu al-Rasheed v utrjeni zeleni coni, ki jo pogosto obiskujejo tuji diplomati. Iraško notranje ministrstvo je sprva sporočilo, da je na streho hotela padel "izstrelek", kasneje pa je pojasnilo, da je šlo za dron. Ministrstvo ni navedlo, ali je bila tarča sama stavba. "V incidentu ni bilo žrtev ali materialne škode," je zapisano v izjavi.

Ulico, ki vodi do hotela, v katerem so diplomatska predstavništva, vključno z ameriškim veleposlaništvom, so blokirale močne varnostne sile, na kraju dogodka pa so bili gasilci in reševalci. Priče so videle, da je na strehi hotela izbruhnil požar. Kmalu po incidentu v hotelu se je v Bagdadu zaslišala glasna eksplozija, zračna obramba pa je prestregla napad nad ameriškim veleposlaništvom. 

6.30 Ameriško veleposlaništvo v Bagdadu napadeno z raketami in brezpilotnimi letalniki

V torek so na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu izstrelili rakete in najmanj pet brezpilotnih letalnikov iz okolice mesta, so sporočili iraški varnostni viri, napad pa je bil najintenzivnejši od začetka ameriško-izraelske vojne z Iranom. Reuters je poročal, da je neimenovana oseba videla vsaj tri brezpilotne letalnike, ki so se usmerili proti veleposlaništvu. Sistem zračne obrambe C-RAM je sestrelil dva od njih, tretji pa je zadel v kompleks veleposlaništva, iz katerega je bilo mogoče videti ogenj in dim. Druga priča je potrdila, da se je v iraški prestolnici slišala eksplozija.

Reuters je poskušal dobiti potrditev od ameriškega veleposlaništva, vendar so bili mobilni telefoni izklopljeni. Iransko podprte militantne skupine napadajo ameriške cilje v Iraku kot povračilo za ameriško-izraelske zračne napade, ki so se začeli 28. februarja.

V ponedeljek je skupina Kataib Hezbollah objavila smrt svojega vrhovnega poveljnika in tiskovnega predstavnika, Ljudske mobilizacijske sile pa so sporočile, da je bilo v zračnih napadih v iraškem mestu Al-Qaim blizu Sirije ubitih najmanj osem njihovih borcev.

Iraške varnostne sile so bile nameščene po delih prestolnice in so zaprle utrjeno bagdadsko zeleno cono, v kateri so vladne stavbe in diplomatska predstavništva, vključno z ameriškim veleposlaništvom.

naftni terminal Fudžajra
Novice V plamenih pomemben naftni terminal #video
Modžtaba Hamenej
Novice Telegraph: Iranski vrhovni voditelj je živ. To mu je rešilo življenje. #vŽivo
Volkswagen ID.cross
Avtomoto Skrivnostno: v roke smo med prvimi dobili še zamaskiranega #foto
Bližnji vzhod vojna napad ZDA Izrael Irak Iran
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

