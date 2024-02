Bruselj predstavil ukrep za spodbujanje inovacij in varnosti digitalnih infrastruktur

Evropska komisija je danes predstavila sveženj možnih ukrepov za spodbujanje inovacij, varnosti in odpornosti digitalnih infrastruktur. Njegov namen je začeti širšo razpravo o konkretnih predlogih, ki bodo olajšali razvoj tega pomembnega področja, so sporočili iz Bruslja.

Prihodnja konkurenčnost evropskega gospodarstva je odvisna od naprednih digitalnih omrežnih infrastruktur in storitev, saj je hitra, varna in razširjena povezljivost bistvena za uvajanje naprednih tehnologij, so v sporočilu za javnost izpostavili v Evropski komisiji. Med takšnimi naprednimi tehnologijami so na primer telemedicina, avtomatizirana vožnja, napredno vzdrževanje stavb ali precizno kmetijstvo.

Namen tega svežnja o digitalni povezljivosti je začeti razpravo o konkretnih predlogih z deležniki, državami EU in podobno mislečimi partnerji o tem, kako oblikovati prihodnje ukrepe politike EU, da bi dosegli soglasje, so pojasnili v Bruslju.

EU bi morala spodbujati dinamično skupnost evropskih inovatorjev

Sveženj vključuje belo knjigo o tem, kako obvladati potrebe po digitalni infrastrukturi v Evropi, v kateri so analizirani aktualni izzivi na tem področju, ter priporočila o varnosti in odpornosti podmorskih kabelskih infrastruktur.

EU bi morala spodbujati dinamično skupnost evropskih inovatorjev ter spodbujati razvoj integrirane povezljivosti in sodelovalne računalniške infrastrukture. Bistveno je tudi, da se bolje izkoristijo sinergije med obstoječimi pobudami, kot sta projekt skupnega evropskega interesa za infrastrukturo in storitve v oblaku naslednje generacije, ter programi financiranja, kot sta Instrument za povezovanje Evrope in Digitalna Evropa, so zapisali v komisiji.

Poleg tega mora EU v celoti izkoristiti potencial enotnega digitalnega trga za telekomunikacije, tako da preuči ukrepe za zagotovitev resnično enakih konkurenčnih pogojev ter ponovno razmisli o področju uporabe in ciljih sedanjega regulativnega okvira. "Pri tem razmisleku bi bilo treba upoštevati tehnološko konvergenco med telekomunikacijami in računalništvom v oblaku, za katere kljub temu veljajo različni regulativni okviri, ter potrebo, da se vsem operaterjem, ki vlagajo v digitalno infrastrukturo, zagotovi potreben obseg za izvedbo obsežnih naložb," so dodali.