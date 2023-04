Bruselj predlaga jasnejša pravila označevanja porekla medu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija si sicer prizadeva, da bi bila na etiketi zapisana vsaka država posebej in delež, ki predstavlja med iz te države.

Slovenija si sicer prizadeva, da bi bila na etiketi zapisana vsaka država posebej in delež, ki predstavlja med iz te države. Foto: STA

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica komisije Miriam Garcia Ferrer, bo glede na predlog komisije po novem obvezno, da bodo pri mešanicah medu na etiketi zapisane države izvora. Vrstni red bo določil proizvajalec, je dodala.

Po trenutnih pravilih zadošča, da je zapisano zgolj, ali je med iz EU ali gre za mešanico z medom iz tretjih držav.

Slovenija si prizadeva za strožja pravila

Slovenija si sicer prizadeva, da bi bila na etiketi zapisana vsaka država posebej delež, ki predstavlja med iz te države. To bi moralo veljati tako za članice EU kot tretje države, je ob robu januarskega zasedanja kmetijskih ministrov EU pojasnila ministrica Irena Šinko. Pri tem je Slovenijo podprlo še 19 drugih držav članic.

Tudi na prihajajočem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo v torek v Luksemburgu bo Slovenija opozorila na pomen označevanja porekla medu v smislu spremembe pravil o označevanju porekla medu pri mešanicah medu v smeri navedbe tretjih držav, vključno z navedbo deležev, so se na današnji predlog Bruslja odzvali na ministrstvu.

"Transparentnost pri označevanju in posledično selektivnost potrošnika bi dolgoročno pripomogla tudi k preprečevanju potvorb medu. Hkrati pa bi taka preglednost okrepila položaj evropskih čebelarjev, ki si prizadevajo dati na trg pravi visokokakovostni med," so pojasnili za STA.

Tiskovna predstavnica komisije je danes pojasnila, da predlog ne predvideva zapisovanja deležev, saj bi to povzročilo "bistveno breme" za tiste, ki pakirajo med.

"Ni analitične metode, ki bi omogočila določitev izvora, sploh pa preverjanje točnega deleža. Zato to ni vključeno v naš predlog," je poudarila Garcia Ferrer.

Predlog vsebuje jasnejša pravila glede označevanja oreščkov, sadja in zelenjave

Danes predstavljeni predlog komisije vsebuje še jasnejša obvezna pravila o označevanju porekla oreškov in suhega sadja, dozorelih banan ter obrezanega, predelanega in rezanega sadja ter zelenjave, so sporočili v Bruslju.

Poleg tega bi bila na primer sadje in zelenjava, ki imata zunanje pomanjkljivosti, vendar sta vseeno primerna za lokalno in neposredno porabo, izvzeta iz izpolnjevanja tržnih standardov. Iz glavnih zahtev glede označevanja bi bili glede na predlog komisije izvzeti tudi proizvodi, namenjeni donacijam. Predlog vključuje še posodobljena pravila glede sadnih sokov, džemov in marmelad ter jajc.