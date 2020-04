Bruselj in London začela nov krog pogajanj o odnosih po brexitu

Združeno kraljestvo in Evropska unija sta danes začela nov krog pogajanj o prihodnjih odnosih med stranema po britanskem izstopu iz EU. Pogajanja so zaradi pandemije novega koronavirusa stala mesec in pol. Drugi krog pogajanj bo potekal do petka prek videokonference.

Pogajanja sta danes odprla glavna pogajalca EU in Združenega kraljestva o brexitu Michel Barnier in David Frost. V torek bodo sledila tehnična pogajanja po področjih. Barnier naj bi v petek javnost seznanil z zaključki pogovorov. O nadaljevanju pogajanj sta se Barnier in Frost dogovorila pretekli teden. Naslednji krog je predviden sredi maja, nato pa še eden v začetku junija. Strani želita do junija narediti napredek v pogajanjih, piše STA.

Novi sporazum morata strani skleniti do konca leta

Po prvem krogu sta obe strani izpostavili resna razhajanja glede vprašanja uskladitve Združenega kraljestva z evropskimi standardi, ribištva, pravosodnega sodelovanja in upravljanja. Novi sporazum je treba skleniti do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje po britanskem izstopu konec januarja letos. To obdobje, v katerem državljani in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva brexita še ne občutijo, je mogoče podaljšati za eno ali dve leti. Vendar britanska stran to možnost kljub pandemiji novega koronavisura še vedno zavrača. O morebitnem podaljšanju se morata strani dogovoriti do konca junija, piše STA.

Zaradi koronavirusa podaljšanje pogajanj?

Analitik bruseljskega think tanka European Policy Centre (EPC) Fabian Zuleeg je ocenil, da trenutno ne more biti smiselnih pogajanj, in sicer zaradi tehničnih omejitev pogovorov prek videopovezave in ker se politiki osredotočajo na boj proti pandemiji novega koronavirusa. V teh okoliščinah bo London verjetno moral zaprositi za podaljšanje prehodnega obdobja, da bi preprečili izstop brez dogovora in dodaten gospodarski šok poleg recesije zaradi pandemije, meni Zuleeg, še piše STA.