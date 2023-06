Britanski premier Sunak obiskal Bidena

Sunak je pred odhodom v Washington dejal, da so ZDA najtesnejša zaveznica Velike Britanije, s katero sodelujejo pri vseh globalnih vprašanjih, odnosi s predsednikom ZDA pa so zanj zelo pomembni. Poleg Ukrajine je bistveni del pogovorov tokrat tudi gospodarska varnost.

Britanci želijo gospodarsko varnost postaviti ob bok sodelovanju na področju obrambe, obveščanja in varnosti na splošno, voditelja pa bosta med drugim govorila tudi o vprašanjih umetne inteligence (AI). Velika Britanija namerava jeseni gostiti prvi svetovni vrh o AI, kjer bodo voditelji držav, predstavniki podjetij in raziskovalci razpravljali o tveganjih, ki jih prinaša AI.

Britanci ob tem skupaj s članicami EU nasprotujejo delom ameriškega zakona o zmanjšanju inflacije, ki predvideva subvencije za ameriško avtomobilsko industrijo. 43-letni Sunak je dejal, da tekmovanje v subvencijah ni rešitev za skupne probleme. Pogovori o sporazumu za prosto trgovino med ZDA in Veliko Britanijo pa za zdaj niso prioriteta

Biden spregovoril o zgodovini odnosov med ZDA in Združenim kraljestvom

80-letni Biden je ob fotografiranju s Sunakom spregovoril o zgodovini odnosov med ZDA in Združenim kraljestvom. "Skupaj zagotavljamo gospodarsko in humanitarno pomoč ter varnostne sisteme Ukrajini v njenem boju proti brutalni invaziji Rusije," je dodal predsednik ZDA.

Omenil je tudi, da svetovno gospodarstvo doživlja največjo preobrazbo po industrijski revoluciji in dejal, da ZDA in Velika Britanija kot zaveznici v Natu sodelujeta pri zagotavljanju kolektivne obrambe.

Tudi Sunak se je dotaknil zgodovine. "Grozljivo je pomisliti na pogovore naših predhodnikov v tej sobi, ko so morali govoriti o vojnah, o miru, ki so ga skupaj zagotovili, in o neverjetnih spremembah v življenju naših državljanov. Prvič po več kot pol stoletja se ponovno soočamo z vojno v Evropi in enako kot v preteklosti sta se ZDA in Združeno kraljestvo skupaj zavzeli za vrednote demokracije in svobode," je dejal.