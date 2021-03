"Kapitalizem in pohlep sta zaslužna za uspešno izvedbo cepljenja proti novemu koronavirusu v Veliki Britaniji," je med spletnim sestankom s poslanci svoje konservativne stranke dejal britanski premier Boris Johnson in ob tem pohvalil farmacevtske družbe, ker jim je v rekordnem času uspelo razviti cepivo.

Johnson je sicer v nadaljevanju sestanka vzel nazaj svoje besede in poslancem večkrat dejal, naj pozabijo, kar je rekel, poročanje časnika The Sun povzema agencija Reuters.

Notranja ministrica in Johnsonova strankarska kolegica Priti Patel je, ko so jo mediji prosili za komentar, dejala, da na sestanku ni bila prisotna. "Premier je vedno priznaval naše velike uspehe v zvezi s cepljenjem, ne samo glede samega števila cepljenih, ki je izjemno, temveč tudi glede sposobnosti države razviti cepivo in vloge farmacevtskih družb, znanosti in tehnologije pri tem," je pojasnila.

Bodo Johnsonove besede še zaostrile spor z EU?

Johnsonove besede bi lahko še dodatno zaostrile odnose med Veliko Britanijo in Evropsko unijo, katere predstavniki britansko-švedski farmacevtski družbi AstraZeneca očitajo, da je v celoti izpolnila pogodbo z Veliko Britanijo, uniji pa je dostavila le manjši del dogovorjenega cepiva.

Nemška kanclerka Angela Merkel je tako včeraj podprla predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pri grožnji AstraZeneci s prepovedjo izvoza cepiva proti bolezni covid-19 iz EU, kjer ima družba dva proizvodna obrata − enega v Belgiji in enega na Nizozemskem. "Imamo možnost prepovedati načrtovan izvoz. To je sporočilo AstraZeneci: Najprej izpolnite pogodbo z Evropo, preden začnete izvažati v druge države," je bila po poročanju STA ostra von der Leynova.

Opozorilo je izrekla, medtem ko si EU prizadeva za pospešitev cepljenja proti bolezni covid-19, saj se številne države članice spoprijemajo s tretjim valom novega koronavirusa. Predsednica Evropske komisije je AstraZeneci očitala, da je v prvem četrtletju dobavila le 30 odstotkov dogovorjene količine.

EU očita Veliki Britaniji, kjer ima AstraZeneca del svojih proizvodnih zmogljivosti, da je dejansko uvedla prepoved izvoza cepiva, da bi dosegla svoje cilje glede cepljenja, kar je britanska vlada ostro zanikala. Ta je po drugi strani opozorila, da bi bila prepoved izvoza cepiva na Otok kontraproduktivna.

Velika Britanija ena najboljših na svetu

Velika Britanija je pri cepljenju ena najuspešnejših držav na svetu. V povprečju so med sto prebivalcev do 21. marca razdelili 44,6 odmerka. Za primerjavo: v Sloveniji smo med sto ljudi v povprečju razdelili 13,96 odmerka.

Včeraj obletnica zaprtja javnega življenja

V Veliki Britaniji so včeraj obeležili prvo obletnico razglasitve prve ustavitve javnega življenja zaradi epidemije bolezni covid-19, poroča STA. Ob 12. uri po lokalnem času so se več kot 126 tisoč smrtnim žrtvam, ki jih je terjala bolezen covid-19, po državi poklonili z minuto tišine, ob 20. uri pa so nekatere najbolj izpostavljene znamenitosti v državi v počastitev priložnosti osvetlili z rumeno, med drugim tudi kolo London Eye, trg Trafalgar Square in stadion Wembley.

Na ljudi je bil poleg tega naslovljen poziv, naj ob tej uri stopijo na pragove svojih domov s telefoni, svečami in svetilkami ter tako ponazorijo "svetilnik upanja". V cerkvah in katedralah so se žrtvam poklonili z donenjem zvonov, prižiganjem na tisoče sveč in z molitvami, poroča BBC.

Sprva naj bi ukrepi trajali le tri tedne

Kraljica Elizabeta II. je priložnost obeležila tako, da je poslala šopek rož in sporočilo v bolnišnico svetega Bartolomeja v Londonu, kjer je nedavno njen soprog, princ Philip, prestal poseg na srcu.

Britanci so se žrtev epidemije spominjali na obletnico dne, ko je premier Boris Johnson v državi prvič odredil zaprtje javnega življenja, vključno z zaprtjem šol, nenujnih trgovin in storitev ter prepovedjo srečevanja več kot dveh ljudi.

Sprva naj bi ti ukrepi trajali tri tedne. Leto dni pozneje je Velika Britanija že v tretjem obdobju omejitev, ki pa jih, zahvaljujoč množičnemu cepljenju, postopno rahlja. A kot je v ponedeljek posvaril Johnson, se po Evropi širi tretji val epidemije, ki ga lahko pričakujejo tudi na Otoku.

"Eno najtežjih let v zgodovini države"

Včerajšnjo obletnico je Johnson označil kot priložnost za razmislek o preteklem letu, ki je bilo eno najtežjih v zgodovini države. "Spomniti bi se morali tudi velikega duha, ki ga je naš narod pokazal v minulem letu," je dodal in izrazil sožalje vsem, ki so izgubili bližnje.

Pred letom dni je število dotlej umrlih zaradi bolezni covid-19 znašalo 335, do danes je življenje izgubilo že 126.172 covidnih bolnikov. Država se po številu smrtnih žrtev uvršča med pet najhuje prizadetih na svetu glede na število prebivalcev.

Tudi sam premier je zaradi okužbe z novim koronavirusom kmalu po naznanitvi prvega zaprtja družbe moral nekaj dni preživeti na intenzivni negi.