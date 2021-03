Zdravstveni inšpektorat bo preverjal cepljenje novinarjev Večera

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po včerajšnji novici, da so bili v ZD Adolfa Drolca v Mariboru kot del kritične infrastrukture cepljeni novinarji Večera, so se odzvali na ministrstvu za zdravje. Po prijavi bodo opravili inšpekcijski nadzor v zdravstvenem domu.

Pri časniku Večer so sicer včeraj v odzivu pojasnili, da so se na cepljenje prijavili v začetku januarja, pretekli petek pa so iz ZD Adolfa Drolca v Mariboru dobili obvestilo, da "naj se v skladu s prijavo, ki smo jo kot del kritične infrastrukture v Sloveniji oddali, udeležimo cepljenja".

Ob tem so zapisali, da je državna sekretarka 19. januarja s spodnjim dopisom obvestila Društvo novinarjev Slovenije o umestitvi medijskih delavcev med kritično infrastrukturo: "Vaša poklicna skupina je del kritične infrastrukture (enako kot policija, vojska, CZ), zato boste skladno z dne 3. 12. 2020 objavljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 pozvani k cepljenju."

Na ministrstvu podrobnejših odgovorov, ali medijski delavci spadajo na seznam kritične infrastrukture, niso podali. Zapisali so le, da bo zdravstveni inšpektorat na podlagi prijave opravil inšpekcijski nadzor v ZD Adolfa Drolca in da do konca postopka več informacij ne morejo posredovati.