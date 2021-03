Novinarji Večera so bili cepljeni: so del kritične infrastrukture ali ne?

Po Sloveniji se nadaljuje cepljenje proti novemu koronavirusu. Z dvema odmerkoma je bilo cepljenih okrog 104 tisoč prebivalcev, naprej starejši od 80 let, zdaj pa se starostna meja počasi spušča. Ob tem je presenetila novica, da so bili cepljenji tudi novinarji časnika Večer, ti so bili na cepljenje povabljeni kot del kritične infrastrukture.

Po večjih zdravstvenih domovih (ZD) med starejšimi še vedno cepijo skupino nad 75 let, sicer pa tudi šolnike in kronične bolnike. Začelo se je tudi cepljenje drugih poklicnih skupin prebivalstva, pomembnih za delovanje države, poroča STA.

Danes je sicer presenetila novica, da so bili na cepljenje povabljeni tudi novinarji Večera, kar je sprožilo kar nekaj odzivov. Na Večeru so v odzivu pojasnili, da so se na cepljenje prijavili v začetku januarja, pretekli petek pa so iz ZD Adolfa Drolca v Mariboru dobili obvestilo, da "naj se v skladu s prijavo, ki smo jo kot del kritične infrastrukture v Sloveniji oddali, udeležimo cepljenja".

Sekretarka obvestila DNŠ o umestitvi medijskih delavcev med kritično infrastrukturo

Ob tem so zapisali, da je državna sekretarka 19. januarja s spodnjim dopisom obvestila Društvo novinarjev Slovenije o umestitvi medijskih delavcev med kritično infrastrukturo: "Vaša poklicna skupina je del kritične infrastrukture (enako kot policija, vojska, CZ), zato boste skladno z dne 3. 12. 2020 objavljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 pozvani k cepljenju."

"Večerovci tako nismo v nobenem primeru prehitevali ali preskakovali vrste za cepljenje, ampak smo samo sledili predlogom in pobudam ministrstva in počakali na poziv in povabilo zdravstvenega doma, ki nas je minuli konec tedna pozval v skladu s strategijo cepljenja, kot jo je sprejela Vlade Republike Slovenije," so še zapisali v odzivu.

Vlada je sicer 11. marca objavila tretjo različico Nacionalne strategije cepljenja proti novemu koronavirusu. Ogledate si jo lahko tukaj. V njej je zapisano, da je ocenjeno število kritične infrastrukture 54.450 ljudi, medtem ko medijski delavci v tej kvoti niso omenjeni.

Vprašanja o cepljenju medijskih delavcev smo naslovili tudi na ministrstvo za zdravje, ko jih prejmemo, jih bomo objavili.