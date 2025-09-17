Po hudem neurju v Novem mestu se nadaljujejo sanacije

V Novem mestu bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic neurja s točo, ki je med torkovim vladnim obiskom povzročilo kar nekaj škode. Med drugim bodo nadaljevali sanacijo strehe OŠ Drska, ki jo je razkril veter, in sanacijo poplavljene športne dvorane Leona Štuklja. Sanirati bo treba tudi več streh in odstraniti podrta drevesa.

Voda je v torek zgodaj popoldne povzročila precejšnjo škodo. Zaradi poplavljenih cestišč je bilo na območju Novega mesta zaprtih več cest. Gasilsko-reševalni center Novo mesto je skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini izvedel več kot sto intervencij.

V neurju, ki je v torek popoldne zajelo območje Šmihela, Drske, Žabje vasi in Regrče vasi, je meteorna voda zalila dvorano Leona Štuklja, nekaj prostorov Šolskega centra Novo mesto in Osnovne šole Drska, ki ji je poškodovalo tudi velik del strehe. Poškodovanih je bilo tudi več gospodarskih poslopij in hiš, nekaj javne infrastrukture, močan veter je podrl več dreves, meteorna voda pa je poplavila več cest.

Rekordna količina padavin

Po besedah podpoveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregorja Kosa so gasilci zabeležili več kot 110 dogodkov, na terenu je bilo 20 gasilskih enot, ki so posredovale na skoraj sto lokacijah. Največ dela so imeli s črpanjem vode, odstranjevanjem dreves in sanacijo streh.

⛈️ Novo mesto z okolico je zajelo silovito neurje z “monsunskim” nalivom, vetrom in točo.

Poplavilo je številne ceste in objekte!

Več sledi...



Po oceni Kosa takšne količine padavin v tako kratkem času Novo mesto ne pomni. Med 13.30 in 14. uro je v pol ure padlo 40 milimetrov dežja, v desetih minutah pa 35 milimetrov. Veter pa je pihal s sunki okoli 90 kilometrov na uro, lomil drevje in odkrival strehe, je poročala agencija za okolje.

Zaradi sanacije strehe danes in še vsaj v četrtek učenci OŠ Drska ne bodo imeli pouka.