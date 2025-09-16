Teden mobilnosti: Slovenske železnice pripravile nepozabno jutro z Radiem 1

Slovenske železnice so danes v sodelovanju z Radiem 1 poskrbele za prav posebno – nepozabno – jutranjo avanturo. Kot gotovo že dobro veste, je priljubljeni Denis Avdić Show tokrat oddajal v živo … kar z vlaka ! Dogodek je – prepričani smo – navdušil tako potnike kot poslušalce po vsej Sloveniji.

"Evropski teden mobilnosti se začenja – mi ga praznujemo na zelo mobilen način. Denis Avdić Show ekskluzivno oddaja z vlaka. Hvala Slovenskim železnicam za povabilo in za to, da ste nam odstopili en vagon! Ob osmih se bomo zapeljali do Borovnice in nazaj. Če bi se nam radi pridružili na poti v službo – brez zastojev … dobrodošli!" Tako je navsezgodaj poslušalce pozdravil eden najbolj prepoznavnih radijskih voditeljev – Denis Avdić.

Ekipa Radia 1, ki jo ob Denisu Avdiću sestavljajo še Miha Deželak (Junak), Anja Ramšak in Lara Tošić, je že na glavni železniški postaji pripravila zanimiv šov z različnimi gosti. V Ljubljani sta se jim v studiu pridružila naš dolgoletni sodelavec Primož Kokalj, ki že več kot tri desetletja živi in diha z železnicami, ter nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti Pia Primec. Okoli osme ure se je z ekipo v Borovnico odpeljala tudi direktorica sektorja za marketing in komuniciranje, mag. Tanja Rotovnik, ki je s poslušalci delila svoje bogate izkušnje ter ob tem opozorila na trajnostni pomen železniškega prometa.

"Sama se redno vozim z vlakom in res lahko naštejem številne prednosti. Sploh pri novih, udobnejših vlakih, ki imajo denimo električne priključke, Wi-Fi in še bi lahko naštevala. A še bolj kot vtičnic in interneta se razveselim čudovitih razgledov in zanimivih zgodb sopotnikov, ki jih srečujem. Vlak ponuja možnost, da svoj čas na poti izkoristiš za marsikaj. Ko imaš čas zase, se rodijo najboljše ideje. Prav na vlaku je nastala tudi ideja, da bi bilo čudovito Denis Avdić Show slišati v živo na vlaku. Zato sem res vesela, da nam je skupaj s sodelavci uspelo pripeljati enega najbolj poslušanih radijskih programov na vlak Slovenskih železnic – in to na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti," je ob uspešno izpeljanem projektu povedala Rotovnik.

Verjamemo, da so tudi potniki, ki so se danes z nami vkrcali na vlak, in poslušalci, ki so nam prisluhnili, izvedeli kaj novega. In – od blizu ali "na daljavo" – z nami delili edinstveno izkušnjo, ki je združila zabavo in praktični prikaz trajnostne mobilnosti.

Najlepši del poti

Vse več nas potuje z vlakom. Čeprav je izbira vlaka kot prevoznega sredstva včasih nuja, pa vedno pogosteje temelji tudi na želji, da bi doživeli naravo na način, ki ga lahko omogoči samo vlak. To občutje smo prelili v jesensko nacionalno oglaševalsko kampanjo Najlepši del poti.

"Želimo pokazati, da vlak ni le prevoz, temveč izkušnja miru, razgledov in trajnostne izbire," je začetku kampanje povedala Estera Lah Poljak, vodja službe za korporativni in digitalni marketing ter komuniciranje.

Ponosno predstavljamo televizijski oglas, ki gledalca popelje na skoraj meditativno potovanje in opominja, kako dragoceni so trenutki med potjo – ko se misli zazrejo v pokrajino, ki drsi mimo nas, ter nam pomagajo pozabiti na vsakdanje skrbi.

Oglas je bil posnet med resničnimi vožnjami vlakov, zato vsi kadri prikazujejo pristne razglede, ki jih potniki doživljajo vsak dan ob oknih naših vlakov. Dih jemajoče prizore je s svojo ekipo ujel Primož Korošec, eden najvidnejših slovenskih vizualnih ustvarjalcev. Glasbena podlaga je delo skladatelja Tineta Grgureviča Bowraina, ki s čustveno in minimalistično kompozicijo ustvari občutek introspektivne vožnje.

Oglas, ki ga boste v naslednjih dneh lahko zasledili na televizijskih zaslonih in spletu, si lahko ogledate spodaj:

