Top kriptovalute s tisočkratnim donosom v 2026

Vsak kripto vlagatelj sanja o tisočkratnem donosu (ROI), da se 100 evrov spremeni v 100 tisoč ali tisoč evrov v milijon. S trenutnimi bikovskimi tržnimi dinamiki pa morda še nikoli ni bilo bolj verjetne priložnosti za take donose kot v prihodnjih mesecih in v letu 2026.

Na trg priteka institucionalni kapital, prvič po letu 2024 se pričakujejo znižanja obrestnih mer, ameriški predsednik je letos lansiral dve kriptovaluti, javno kotirane družbe pa tekmujejo pri gradnji zakladnic Bitcoina in altcoinov.

To pomeni, da bi lahko vlagatelji ustvarili izjemne dobičke, če jim uspe pravočasno prepoznati projekte z največjim potencialom. A ne bodo vse kriptovalute nastopile enako, nekatere bodo spremenile življenja, druge pa bodo komaj presegle delniške trge.

Da bi našli tiste s največjo verjetnostjo uspeha, smo vprašali Googlov AI Gemini, naj napove naslednje kriptovalute s tisočkratnim potencialom. Uporabili smo tudi funkcijo "globokih raziskav", da smo pridobili podatkovno podprte vpoglede z najvišjo verjetnostjo. Tukaj so štiri najboljše izbire.

Pregled top kriptovalut po mnenju Gemini AI

BTC Hyper – nova plast prihodnosti na Bitcoinu

Bitcoin Hyper je zasnovan kot rešitev Layer-2, ki uporablja Solana Virtual Machine (SVM). To pomeni, da lahko razvijalci, ki že delujejo na Solani, svoje aplikacije preprosto prenesejo v okolje Hyper in s tem dosežejo uporabnike, ki želijo uporabljati Bitcoin kot osnovno varnostno plast. S tem projekt poskuša združiti najboljše iz dveh svetov: nezlomljivo varnost Bitcoina in hitrost Solane.

Eden ključnih gradnikov je Canonical Bridge, most, ki omogoča zaklepanje BTC na osnovni verigi in izdajo "wrapped BTC" na Hyper plasti. Tako lahko uporabniki dejansko uporabljajo Bitcoin v aplikacijah DeFi, pametnih pogodbah in celo igrah, hkrati pa imajo možnost, da ga kadarkoli vrnejo na osnovni sloj. Gre za mehanizem, ki bi lahko odprl povsem nove možnosti uporabe najstarejše kriptovalute.

Tudi trg je projekt sprejel z zanimanjem. V fazi predprodaje je bilo do zdaj zbranih 15 milijonov evrov, kar kaže na močno podporo vlagateljev. Cena žetona v tej fazi znaša približno 0,0128 evra, skupna ponudba pa je omejena na 21 milijard HYPER žetonov.

Poseben poudarek je tudi na stakingu, ki je na voljo že med predprodajo – vlagatelji lahko zaklenejo svoje žetone in v zameno prejmejo donos, ki se giblje okoli 75–80 odstotkov APY.

MaxiDoge – novi DOGE na Ethereumu

MaxiDoge je meme kovanec na omrežju Ethereum, navdihnjen z Dogecoinom. A ne gre zgolj za še eno nasmejano pasjo ikono – projekt duhovito satiriza t. i. "crypto bro" kulturo in ima jasno zasnovano pripovedno ozadje.

Predstavljen je kot Dogecoinov mlajši bratranec, družinski izobčenec, ki je dolgo živel v senci. Namesto da bi obupal, se je posvetil trgovanju s tisočkratnim finančnim vzvodom in bodybuildingu ter tako popolnoma spremenil svoje življenje.

Danes ga projekt prikazuje kot ultimativnega "kripto degena" in vrhunec Dogecoinove družinske linije. Vendar pa Maxi Doge ne gradi zgolj na pripovedi. Ponuja tudi konkretno uporabnost: nagrade za staking, integracijo s platformami za terminsko trgovanje in redna nagradna žrebanja za svojo skupnost.

Trenutno se kovanec nahaja v fazi predprodaje, v kateri je že zbral 1,8 milijona evrov. To odraža močno podporo vlagateljev, hkrati pa kaže, da je velik del zgodnjega potenciala še vedno neizkoriščen, kar je eden izmed razlogov, zakaj je orodje Google Gemini izrazito optimistično glede projekta.

Gemini posebej izpostavlja, da kombinacija "gym bro" teme in privlačnih staking nagrad ustvarja špekulativno navdušenje, ki "podžiga predprodajo in oblikuje psihološke pogoje za izrazit cenovni skok po lansiranju".

Snorter – trgovalni bot na Solani

Snorter je še en projekt v fazi predprodaje, ki v zadnjih tednih postaja viralen. Vlagatelji so že prispevali več kot 3,7 milijona evrov, kar jasno kaže na močno prepričanje zgodnjih podpornikov.

Gre za meme kovanec na verigi Solana, ki hkrati deluje kot napreden trgovalni bot. Njegova zasnova uporabnikom omogoča, da hitreje odkrijejo obetavne nove žetone in jih kupijo še pred množico, pri čemer so provizije izjemno nizke – zgolj 0,85 odstotka, kar je ena najnižjih stopenj na trgu.

Med ključnimi funkcijami Snorter bota so kopirno trgovanje, avtomatizirano lovljenje novih lansiranj, zaznavanje potencialnih "rug pull" prevar, dinamični stop loss mehanizmi in limitni nalogi. Poleg tega predprodaja vključuje možnost stakinga z donosom kar 123 odstotkov APY, kar dodatno povečuje zanimanje vlagateljev.

Google Gemini izpostavlja, da morajo uporabniki za pridobitev popustov na trgovalne provizije držati žeton SNORT. Ta zahteva ustvarja stalno povpraševanje, ki skupaj s pozicioniranjem na hitro rastočem trgu trgovalnih botov krepi dolgoročni potencial projekta.

Trenutna cena v predprodaji znaša 0,1037 evra, pri čemer je naslednje zvišanje napovedano že v manj kot dveh dneh. To ustvarja občutek nujnosti, ki lahko dodatno pospeši tempo zbiranja sredstev.

Naročnik oglasnega sporočila je Clickout Media.