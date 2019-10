Britanski poslanci potrdili zakon o izstopnem sporazumu z EU

Britanski poslanci so danes s 329 glasovi za in 299 proti na prvem glasovanju potrdili predlog zakona, s katerim bodo uzakonili sporazum o britanskem izstopu iz Evropske unije. Nato so zavrnili časovnico obravnave zakona v spodnjem domu. Britanski premier Boris Johnson je v odzivu napovedal začasno prekinitev sprejemanja zakonodaje.

Z zakonom, ki je dobil podporo poslancev, naj bi uzakonili izstopni sporazum, ki ga je London pretekli teden sklenil z Brusljem. Zakon med drugim opredeljuje finančno poravnavo, ureditev glede meje na irskem otoku in pravice državljanov EU v Veliki Britaniji.

"Soočeni z negotovostjo"

Nato je sledilo še glasovanje o vladnem predlogu časovnice, ki je za obravnavo zakona v spodnjem domu parlamenta predvidevala tri dni, a so jo poslanci zavrnili. Za jih je glasovalo 308, proti pa 322.

Foto: Reuters "Razočaran sem, ker je zbornica glasovala za preložitev namesto za časovnico, ki bi omogočila, da bi Združeno kraljestvo zapustilo EU 31. oktobra z dogovorom," je poudaril premier Boris Johnson. "Zdaj smo soočeni z negotovostjo," je povedal. Vlada mora po njegovih besedah pospešiti priprave na brexit brez dogovora, kar je "edina odgovorna pot".

"EU mora zdaj razmisliti, kako odgovoriti na zahtevo parlamenta za preložitev," je dejal. "Dokler EU ne bo sprejela odločitve, bomo začasno prekinili sprejemanje zakona," je pojasnil po poročanju britanskega BBC.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je ob tem povedal, da je premier sam kriv za svojo nesrečo. Ponudil mu je tudi sodelovanje. "Delajte z nami za razumno časovnico in domnevam, da bo ta zbornica glasovala za razpravo o zakonu," je poudaril. "To bi bila razumna pot naprej," je poudaril.

Bruselj po glasovanju v Londonu pričakuje pojasnila o prihodnjih korakih

Evropska komisija je bila že seznanjena z današnjo odločitvijo na Otoku in pričakuje, da jo bo britanska vlada obvestila o prihodnjih korakih, je na Twitterju zapisala tiskovna predstavnica komisije Mina Andreeva.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk se posvetuje z voditelji EU o britanski zahtevi za preložitev brexita do 31. januarja 2020, je dodala. Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier medtem ni želel komentirati dogajanja v Londonu.

Odzval se je tudi irski premier Leo Varadkar. Kot je zapisal na Twitterju, je dobrodošlo, da so britanski poslanci z jasno večino glasovali za zakonodajo, ki je potrebna za potrditev dogovora o izstopu Združenega kraljestva iz povezave. Dodal je, da bo Irska počakala na nadaljnji razvoj dogodkov v Londonu in Bruslju, vključno s časovnico in potrebo po preložitvi izstopa.

Evropski parlament z ukrepi za tiste, ki bi jih prizadel neurejen izstop iz EU

Evropski parlament pa je danes sprejel več ukrepov za primer brexita brez dogovora. Z njimi želi britanskim raziskovalcem, študentom in kmetom zagotoviti nadaljnje prejemanje sredstev EU ob trdem brexitu. Poslanci so odobrili tudi spremembe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v podporo delavcem, ki bi jih prizadel neurejen izstop iz EU.

Foto: Reuters Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji financira aktivne politike zaposlovanja, kot so prekvalifikacija individualnih delavcev, karierni nasveti, usposabljanje, pravica do nadomestila ali poslovanje zagonskih podjetij.

Doslej so lahko vlade držav EU prijavile samo finančno pomoč iz sklada za delavce ali samozaposlene, ki so izgubili delo zaradi globalizacije ali gospodarske krize. S spremembami, ki jih je danes podprlo 516 poslancev, bodo sredstva iz tega sklada lahko prejeli tudi tisti, ki bodo v državah članicah izgubili delo zaradi brexita brez dogovora.

Predlog uredbe o uporabi evropskega solidarnostnega sklada tudi za primer brexita brez dogovora je v torek sprejel parlamentarni odbor za regionalni razvoj, pri oblikovanju poročila pa je sodeloval tudi slovenski evroposlanec Franc Bogovič (EPP/SLS).

Kljub izstopu bodo na voljo denarna sredstva

"Menim, da je prav, da Evropa pokaže ustrezno mero solidarnosti in najbolj prizadetim državam članicam, pod sicer jasno določenimi pogoji, omogoči črpanje sredstev iz solidarnostnega sklada tudi v primeru takšnih katastrof, kot je brexit," je poslanec med drugim zapisal v sporočilu za javnost.

Evropski poslanci so danes s 543 glasovi za, 30 proti in 46 vzdržanimi sprejeli tudi ukrep, ki bo zagotovil, da bodo sredstva iz evropskih skladov za leti 2019 in 2020 popolnoma na razpolago britanskim raziskovalcem, študentom in kmetom, če Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo brez dogovora. Ta ukrep bo zmanjšal negativne posledice brexita za upravičence iz EU skladov in za proračun Evropske unije.