Britanski parlament pred vnovičnimi glasovanji

Podobno glasovanje je v poslanski zbornici v Londonu potekalo že prejšnjo sredo, ko poslanci niso potrdili nobene od osmih možnosti glede brexita. Predsednik britanske poslanske zbornice John Bercow je poslancem predstavil o katerih so glasovali in med katerimi so bili brexit brez dogovora, obstanek v enotnem trgu in referendum o izstopnem sporazumu.

Mogoč še en krog glasovanj

Katere možnosti so na mizi tokrat, še ni znano. Je pa BBC poročal, da bi lahko današnjemu glasovanju v sredo sledil še en krog nezavezujočih glasovanj. Viri v vladi ne izključujejo niti možnosti, da bi poslanci izbirali med možnostjo, ki bo imela največ podpore, ter izstopnim sporazumom, ki so ga sicer že trikrat zavrnili, nazadnje v petek.

Rezultat petkovega glasovanja pomeni, da bo London zamudil rok, ki ga je postavila EU za preložitev brexita na 22. maj, s čimer bi imelo Združeno kraljestvo več časa za priprave na urejen brexit. Foto: Reuters

Britanska premierka Theresa May naj bi namreč razmišljala o tem, da bi izstopni sporazum z Evropsko Unijo poslanski zbornici v glasovanje predložila še četrtič. Na Downing Streetu so prepričani, da gredo prizadevanja Mayeve za sprejetje sporazuma v pravo smer, saj je v petek sporazum kljub zavrnitvi podprlo več poslancev kot na prejšnjih dveh glasovanjih 15. januarja in 12. marca.

Čas se izteka, saj bo 10. aprila izredni vrh EU o brexitu, 12. aprila pa se bo zgodil brexit brez dogovora, če Mayeva do takrat uniji ne bo poslala prošnje za daljšo preložitev brexita.

Število podpisov narašča

Še vedno pa narašča število podpisov v spletni peticiji "Prekliči člen 50 in ostani v EU". Do danes se je zbralo že več kot 6 milijona podpisov nezadovoljnih britancev, ki si v EU želijo ostati.