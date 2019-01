Britanski parlament bo o dogovoru o brexitu glasoval 15. januarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki britanske vlade so sporočili, da glasovanja o dogovoru o brexitu tokrat ne nameravajo spet preložiti. Na fotografiji britanska premierka Theresa May. Foto: Reuters

Spodnji dom britanskega parlamenta bo o dogovoru o brexitu glasoval 15. januarja. Kot poroča britanski BBC, so datum glasovanja potrdili tudi na Downing Streetu, kjer ima sedež britanska vlada. Glasovanje bi moralo potekati že decembra lani, a ga je parlament zaradi premajhne podpore dogovoru na pobudo britanske premierke Therese May preložil.

Britanski poslanci so se danes vrnili v poslanske klopi, razpravo o dogovoru o brexitu, ki so jo začeli decembra, pa bodo po napovedih nadaljevali v sredo. Podpora dogovoru ostaja nizka, a kot so za BBC zatrdili viri v britanski vladi, glasovanja v parlamentu ne bodo spet preložili.

Mayeva pozvala poslance, naj podprejo dogovor

Če spodnji dom parlamenta dogovora ne bo podprl, bo Velika Britanija 29. marca iz EU najverjetneje izstopila brez dogovora z Brusljem. Mayeva je v novoletni poslanici pozvala poslance, naj podprejo dogovor. Leto 2019 bo po njenih besedah priložnost, da "zgladimo razlike in gremo skupaj naprej".

"Dogovor o brexitu, ki sem ga izpogajala, izpolnjuje voljo britanskih ljudi in v prihodnjih nekaj tednih bodo morali poslanci sprejeti pomembno odločitev," je še poudarila predsednica vlade.

Najbolj sporen del dogovora je status meje med Irsko in Združenim kraljestvom

V dogovoru za najbolj sporno velja varovalo, s katerim bi se izognili trdi meji na Irskem otoku. Varovalo v primeru, da ne bo ustrezne rešitve v pogajanjih o sporazumu o prihodnjih odnosih, predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva ter veljavnost nekaterih pravil notranjega trga za Severno Irsko.

Več kot 200 britanskih poslancev je medtem podpisalo pismo premierki Mayevi, v katerem jo pozivajo, naj izključi možnost brexita brez dogovora. Poslance, med katerimi so tako zagovorniki kot nasprotniki brexita, se bodo predvidoma v torek srečali s premierko.