Zavezniki Mayeve ne nameravajo podpreti dogovora o brexitu

Poslanci DUP, ki podpirajo manjšinsko vlado Therese May, so sporočili, da ne nameravajo podpreti dogovora o brexitu z EU.

Ulstrski unionisti (DUP), ki britanski manjšinski vladi pod vodstvom premierke Therese May zagotavljajo podporo v spodnjem domu britanskega parlamenta, so danes napovedali, da ne bodo podprli dogovora o brexitu z EU. Poslanec stranke Sammy Wilson je ob tem poudaril, da se podjetja ne bi smela bati brexita brez dogovora.

"Pravzaprav nas bolj skrbi to, kaj bomo dobili od EU in še posebej irske vlade," je še dejal poslanec DUP Sammy Wilson. Spodnji dom britanskega parlamenta bo razpravo o dogovoru o brexitu nadaljeval 9. januarja. V tednu zatem bo sledilo še glasovanje, ki bi moralo potekati že 11. decembra, a ga je parlament zaradi premajhne podpore dogovoru na pobudo premierke Therese May preložil.

Dogovoru z EU nasprotuje velika večina članov konservativne stranke

Če spodnji dom parlamenta dogovora ne bo podprl, bo Velika Britanija iz EU 29. marca najverjetneje izstopila brez dogovora z Brusljem. Danes objavljena javnomnenjska raziskava inštituta YouGov je sicer pokazala, da dogovoru nasprotuje tudi večina članov konservativne stranke.

Raziskava, ki jo je inštitut med 17. in 22. decembrom izvedel med 1.215 torijci, kaže, da sporazumu, ki ga je vlada dosegla z EU, nasprotuje 59 odstotkov članov stranke, 38 odstotkov člankov pa ga podpira. Več kot polovica vprašanih članov stranke namreč meni, da dogovor ne spoštuje izidov referenduma o brexitu iz leta 2016.

Za London najbolj sporno varovalo glede meje na irskem otoku

V dogovoru za najbolj sporno velja varovalo, s katerim bi se izognili tako imenovani trdi meji na irskem otoku. Varovalo v primeru, da ne bo ustrezne rešitve v pogajanjih o sporazumu o prihodnjih odnosih, predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva ter veljavnost nekaterih pravil notranjega trga za Severno Irsko.