Britanci ocenjujejo: na Kitajskem zaradi virusa covid-19 vsak dan umre okoli devet tisoč ljudi

Kot smrt zaradi covida bodo na Kitajskem evidentirali izključno umrle zaradi posledic tega virusa, ne pa tudi umrlih, ki so bili sicer okuženi s covidom, a so umrli zaradi drugih bolezni. Foto: Reuters

Od novembra, ko so na Kitajskem prenehali izvajati ničelno politiko proti širjenju covid-19, ko so ukinili redno PCR-testiranje in objavo podatkov o asimptomatskih primerih, se je stanje v državi izjemno poslabšalo. Britansko podjetje Airfinity na podlagi zdravstvenih podatkov ugotavlja, da se je število smrti v primerjavi s prejšnjim tednom skoraj podvojilo, vrhunec pa pričakujejo okoli 23. januarja, ko naj bi po njihovih predvidevanjih zaradi okužbe s covid-19 dnevno umrlo tudi do 25 tisoč ljudi.

Število okuženih s covid-19 bo po njihovih ocenah vrh doseglo okoli 13. januarja, ko bi lahko bilo 3,7 milijona potrjenih primerov.

Ugotovitve britanskega podjetja so sicer v nasprotju z nekaj tisoč primeri, o katerih vsak dan poročajo kitajske zdravstvene oblasti, potem ko so po vsej državi ukinili redno PCR-testiranje, oblasti pa so svoje delovanje s preprečevanja okužb preusmerile na njihovo zdravljenje.

Kljub rekordnemu porastu primerov so Kitajske oblasti do 7. decembra poročale le o desetih smrtih zaradi okužbe s covid-19. Da smrt posameznika, okuženega s koronavirusom, štejejo med tiste, ki so umrli zaradi covida, mora biti razlog smrti odpoved dihanja. Če pa posameznik umre zaradi drugih bolezni ali stanj, tudi če je okužen s koronavirusom, te smrti ne prištevajo med žrtve covida.