Brazilski policisti s helikopterjem preganjali ljudi s plaže #video

S koronakrizo se spopadajo tudi v Braziliji, kjer podobno kot drugod po svetu, v želji po omejitvi širjenja novega koronavirusa, veljajo omejitve gibanja in druženja. Policisti v zvezni deželi Santa Catarina so se na domiseln način lotili preganjanja ljudi z zaprtih plaž. S helikopterjem so sprožali manjše peščene viharje in tako poskrbeli za spoštovanje pravil.

Po svetu je zakrožil posnetek policijskega posredovanja na plaži Galheta v brazilski zvezni državi Santa Catarina. Policisti so s helikopterjem poleteli dovolj nizko nad plažo, da so z rotorji povzročili peščeni vihar in tako pregnali nekaj ljudi, ki so kljub prepovedi uživali na zaprti plaži.

Nekaj ljudi sporočila vseeno ni razumelo, zato so morali policisti pristati in jih opozoriti še verbalno, poroča Daily Mail.

Takole so policisti preganjali ljudi s plaže Galheta:

Tolpe nadzorujejo favele

V Braziliji sicer še niso uvedli policijske ure, zvezne države same sprejemajo ukrepe proti širjenju koronavirusa, v Riu de Janeiru pa spoštovanje omejitev druženja in gibanja v favelah nadzorujejo kar kriminalne tolpe. "Če vlada nima sredstev za reševanje krize, jo bo rešil organiziran kriminal," je za brazilske medije povedal eden od gangsterjev v Riu.

V favelah so te dni krožila obvestila oziroma grožnje tistim, ki bi si drznili kršiti prepoved gibanja po osmi uri zvečer. "Pozor vsem prebivalcem Ria das Pedrasa, Muzeme in Tijuquinhe! Od osmih velja prepoved zapuščanja domovanj. Kdorkoli bo opažen na ulici po osmi uri, se bo naučil spoštovati prepoved," naj bi pisalo v enem od sporočil, ki krožijo po favelah.

Kako skrbeti za higieno, če ni tekoče vode?

Koronavirus tudi v 200-milijonski Braziliji najbolj ogroža najrevnejše ljudi. V gosto poseljenih favelah, kjer ponekod ni urejene niti osnovne infrastrukture, kaj šele dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe, je nevarnost še toliko večja. "Uradna statistika kaže, da ima povprečna hiša v faveli dve sobi in od pet do osem prebivalcev. Možnosti, da bi se ljudje zadrževali na varni razdalji, ni. Strokovnjaki nam svetujejo pogosto umivanje rok, a kako naj to spoštujemo, če nam tekočo vodo redno zapirajo? Z mineralno vodo si rok menda ja ne bomo umivali," je povedala Vania Ribeiro, podpredsednica lokalne skupnosti v faveli Tabajaras v bližini znamenite plaže Copacabana.

V favelah živi četrtina prebivalcev Ria de Janeira. Foto: Reuters

V favelah živi kar četrtina prebivalcev Ria, torej več kot milijon in pol ljudi.

Še ena močno ogrožena skupina so tudi avtohtona plemena v Amazoniji. Tudi ta namreč nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe in pozivajo vlado Jaira Bolsonara, da prepeči krčenje gozdov z zažiganjem, s katerim veliki govedorejci delajo prostor za pašnike za živino. Med avtohtonimi plemeni je virus H1N1 leta 2016 zahteval na stotine življenj, poroča Independent.

Covid-19 je v Braziliji do zdaj zahteval 77 življenj, po zadnjih podatkih je tam 3.027 okuženih.

