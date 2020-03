Hojs: Poslanci v vsakem primeru o podelitvi izrednih pooblastil vojski #video

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs ima po posvetih v državnem zboru o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojski podelili izredna pooblastila, dober občutek. Predlog bodo dopolnili s pripombami in ga poslali poslanskim skupinam. Hojs računa, da bi usklajenega vlada lahko potrdila v ponedeljek ali torek in da bi prihodnji teden stekel tudi postopek v državnem zboru.

Po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa so se z vsemi poslanskimi skupinami dogovorili, da predlog za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi dopolnijo in ga v najkrajšem času, mogoče že danes ali čez vikend, pošljejo vsem poslanskim skupinam. V največji meri bodo upoštevali njihove pripombe. Hojs, po poročanju STA, verjame, da lahko prihodnji teden dobijo podporo 60 poslancev za aktivacijo tega člena.

Hojs: Velika konstruktivnost vseh parlamentarnih strank opozicije

Nekatere opozicijske poslanske skupine sicer tej možnosti niso zaprle vrat. V primeru, da podporo odklonijo, tega člena pač ne bodo aktivirali. "O tem se bomo lahko pogovarjali kasneje, ob čemer bo seveda tudi slovenska javnost ocenila, če bi prišlo do kakšnih eskalacij v smislu povečanega vdora migrantov ali da bi obolelo veliko število policistov, kdo je v bistvu takemu predlogu nasprotoval," je po današnjem pogovoru s poslanci LMŠ dejal Hojs.

Iz Španije evakuirani Slovenci v karanteno v Velenje. Video: Planet.

Kot je poudaril, trenutno ne želi napenjati loka v smislu tega, kdo bo za kaj kriv. Po njegovi oceni je bila namreč konstruktivnost vseh parlamentarnih strank opozicije izjemno velika. "Vesel sem za konstruktivne pripombe in verjamem, da lahko to konstruktivnost, ki so jo izkazali na pogovorih, prelevimo v primeren predlog, ki bo prejel podporo," je poudaril minister za notranje zadeve.

LMŠ še brez odločitve glede izrednih pooblastil vojski V LMŠ se danes še niso dokončno opredelili do predloga za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, s čimer bi vojski podelili nekatera policijska pooblastila. Od ministrstva za notranje zadeve (MNZ) namreč pričakujejo, da najprej jasno definira način izvajanja teh pooblastil ter na katerih območjih in v kakšnem obsegu bi vojska delovala. Evropski poslanec Klemen Grošelj je po današnjem sestanku z notranjim ministrom Alešem Hojsom dejal, da je vprašanje aktivacije omenjenega člena vezano ne le na vprašanje povečanih migracij na južni meji, ampak je predvsem v funkciji razbremenitve policije, da lahko opravlja povečan obseg dejavnosti, ki so vezane na soočanje s koronavirusom. Dogovorili so se, da bo ministrstvo pripravilo in nato poslanskim skupinam predstavilo ustrezen sklep, v katerem bi bilo naslovljeno tudi vprašanje načina izvajanja teh pooblastil ter na katerih območjih in v kakšnem obsegu bi Slovenska vojska delovala. Kot je dejal Grošelj, v LMŠ predlagajo, da se jasno definira, kaj pomeni širše območje meje. Predvidevajo, da bo to dvokilometrski pas ob meji in bo jasno definirano, katere občine in lokacije vključuje. (STA)

Omejili pas, na katerem bodo vojaki sodelovali s policijskimi pooblastili

Med pripombami oziroma predlogi strank je poudaril, da bodo v predlaganem sklepu striktno omejili pas, na katerem bodo vojaki sodelovali s policijskimi pooblastili. Hojs govori o določitvi kilometrov severno od južne meje. To bodo, po njegovih navedbah, detajlno razporedili po posameznih policijskih postajah, da se bo točno vedelo, v območju katere policijske postaje to lahko izvajajo.

Med pripombami oziroma predlogi strank je Hojs poudaril, da bodo v predlaganem sklepu striktno omejili pas, na katerem bodo vojaki sodelovali s policijskimi pooblastili. Foto: STA

Med ključnimi pripombami poslancev je tudi zahteva, da se že v sklepu razčisti, kdo je prekrškovni organ v primeru pripomb na delo vojakov in kako vojaki to delo izvajajo. Hojs pravi, da bo tako prekrškovne postopke kot samo poveljevanje vseh pristojnosti, ki jih bodo vojaki imeli na meji, vodila policija.

Minister bo predlog v vsakem primeru poslal v državni zbor

Minister tudi upa, da so danes razblinili dileme opozicijskih strank, da je za ta ukrep še prezgodaj. Ob tem je spomnil na dogajanje v Italiji, tamkajšnji začetek epidemije koronavirusa in prvo večje število okužb ter smrtnih žrtev. "Ta perioda je v Sloveniji veliko krajša," je opozoril Hojs in spomnil, da je v Sloveniji že devet smrtnih žrtev in čez 600 okuženih. "Mislim, da tega časa ni," ugotavlja.

Po njegovem mnenju je prav, da se v dneh, ko še obstaja relativno mirno okolje, dogovorijo glede aktivacije omenjenega člena, ga vložijo v državni zbor in speljejo demokratični postopek: "Da tega ne delamo v neki ihti, ko bodo morda, oziroma kot se nakazuje, zadeve lahko le še slabše," je dodal. Pojasnil je še, da bo predlog za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi zaradi odgovornosti do državljanov v vsakem primeru poslal na glasovanje v državni zbor, poroča STA.