Pozor, visoka onesnaženost: Evropo zajel oblak saharskega prahu

Večino Evrope je zajel oblak saharskega prahu. Zaradi tega so danes dopoldne na vseh merilnih mestih po Sloveniji izmerili zelo visoke ravni delcev PM 10. Zelo visoka onesnaženost zraka s saharskim prahom bo predvidoma nad Slovenijo vztrajala do nedelje, opozarjajo na Agenciji RS za okolje. To je tako danes razlog več, da ljudje ostanejo doma.

"Tako visokih vrednosti pri nas nismo vajeni," je za STA pojasnila direktorica urada za stanje okolja pri agenciji za okolje Janja Turšič, ki takšnih izmerjenih vrednosti pravzaprav ne pomni.

Na merilnih mestih po Slovenji so namreč danes izmerili tudi okoli 400 mikrogramov delcev PM 10 na kubični meter zraka. To je bistveno več od dnevne mejne vrednosti, ki je določena pri 50 mikrogramih na kubični meter zraka.

Zaradi tolikšne onesnaženosti zraka z delci PM 10 naj se ljudje čim manj zadržujejo zunaj, odsvetovana je tudi športna ali druga fizična aktivnost na prostem. Delci PM 10 namreč dražijo sluznico dihal in lahko povzročajo vnetne reakcije. Situacija naj bi se izboljšala do nedelje.

Situacija naj bi se izboljšala do nedelje. Foto: Reuters

Pesek prineslo z vzhoda

Nenavadno pri tokratnih razmerah je po besedah Turšičeve tudi, da je zaradi meteorološke situacije saharski pesek nad Slovenijo prineslo z vzhoda, ponavadi ga namreč prinesejo južni oz. jugozahodni vetrovi. Zaradi saharskega prahu v ozračju je danes tudi vidljivost slaba.

Povišane ravni delcev PM 10 v zraku sicer največkrat izmerimo v zimskem času, ko je to predvsem posledica kurjenja in prometa v povezavi z vremenskimi razmerami.

Različna sestava

Delci, ki izvirajo iz saharskega prahu, se po sestavi med seboj razlikujejo, odvisno iz katerega dela Sahare pridejo. Tako imajo nekateri več železa, drugi manj, različni so tudi deleži aluminija, silicija in mangana. Ti delci se tudi razlikujejo od delcev, ki se pojavljajo v zimskem času zaradi kurjenja. Ne glede na sestavo pa vsi ti delci dražijo dihala. Tako visoke ravni delcev PM 10, kot jih danes kažejo merilne naprave po Sloveniji, pa niso tako redke v Bosni in Hercegovini, kjer so razlog za to predvsem termoenergetski objekti, je še omenila Turšičeva.

Preberite še: