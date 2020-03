Veriga hitre prehrane McDonald's donirala več kot dve toni hrane

Po tem, ko so morali zaradi odloka o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom zapreti vseh 20 poslovalnic svetovno znane verige McDonald's, so hrano namenili dobrodelnim organizacijam in domovom za starostnike po Sloveniji.

McDonald's in mnogi drugi gostinci so tako čez noč zaprli svoja vrata, ob tem pa so jim ostala polna skladišča hrane.

“Imeli smo skoraj dve toni sveže robe, predvsem zelenjave, jabolk, jajc in piščančjega mesa, kar pomeni, da je bilo treba ukrepati hitro. Živila smo morali čim prej razdeliti. Preverili smo, katere dobrodelne organizacije, domovi za oskrbo ljudi različnih generacij obstajajo v krajih, kjer imamo restavracije, in začeli klicati, če potrebujejo našo pomoč v obliki podarjenih živil. Vse se je odvilo zelo hitro. V nekaj urah smo bili dogovorjeni z 11 organizacijami,” potek akcije razlaga Denis Potočnik, vodja nabave in kakovosti v McDonald'su.

Foto: McDonald's Odločili so se, da vso hrano s krajšim rokom uporabe podarijo lokalnim ustanovam v krajih, kjer so njihove restavracije. Hrano so podarili humanitarni organizaciji Anina zvezdica, Domu pod Gorco Maribor, Stanovanjski skupini Val iz Kopra, Rdečemu križu Celje, domu upokojencev v Kranju, Rdečemu križu Koper, Rdečemu križu Novo mesto, Domu za varstvo odraslih Velenje, Civilni zaščiti in Kriznemu centru za mlade Nova Gorica, CSD Kranj in Medgeneracijskemu centru Bled.

"V nedeljo zvečer je bilo treba ukrepati hitro in preudarno. Pred nami sta bili dve težki odločitvi. Kam z vso hrano? In kam z ljudmi? Rešitev na prvo vprašanje se je ponudila kar sama. Od nekdaj se trudimo za kakovostno vpetost v lokalno okolje, kjer delujemo, zato je bila hitro in soglasno sprejeta odločitev, da gredo živila v dobrodelne namene, v kraje, kjer delujemo. Težja, a neizogibna, pa je bila odločitev poslati 700 ljudi na čakanje," dogajanje opisuje Srdjan Krumpak, direktor podjetja Alpe-Panon, McDonald's Slovenia.