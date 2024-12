Davčni zavezanec lahko zahteva, da se do en odstotek dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Če vlogo vlaga prvič ali želi donacijo nameniti drugemu upravičencu, lahko to za leto 2024 stori še do konca leta, so danes spomnili na Finančni upravi RS (Furs).

Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine za donacije, so denimo nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, šolski skladi ali skladi vrtcev ter razna društva in klubi. Seznam upravičencev do donacij za leto 2024 je objavljen na spletni strani Fursa.

Pri namenitvi dela dohodnine za donacije velja vložena vloga za nedoločen čas oziroma do preklica. Novo vlogo davčni zavezanec vlaga le, če jo vlaga prvič ali če želi del dohodnine za donacije nameniti kateremu drugemu upravičencu. V tem primeru Furs upošteva kronološko zadnjo prejeto vlogo.

Iz naslova namenitve dela dohodnine za donacije je bilo za leto 2023 namenjenih 641.238 donacij, za leto 2022 pa 592.533. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 6.960 oz. 6.713 različnim upravičencem, in sicer v skupnem znesku 15,25 milijona evrov za leto 2023 in v skupnem znesku 13,33 milijona evrov za leto 2022.