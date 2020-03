Za nepremišljene besede mu je bilo zelo kmalu žal #covidiot

Kdo je #covidiot?

Beseda covidiot izhaja iz kratice covid-19. Z besedo imajo v mislih tiste ljudi, ki se ne držijo pravil, ki jih narekuje svetovna javnost. Torej, druženje, nepotrebno nakupovanje zalog, kar vodi do tega, da drugi ne pridejo niti do nekaterih osnovnih sredstev. Pred dnevi se je nad tem že zgražala nekdanja teniška igralka Jelena Dokić. Med drugim ta beseda opredeljuje nekoga, ki očitno ne ve, kakšna je ta bolezen in kako hude so lahko posledice.

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/KoYKI8zNDH pic.twitter.com/rfPfea1LrC — CBS News (@CBSNews) March 18, 2020

Mladeniču je bilo za nepremišljene besede kmalu zelo žal

Eni tistih, ki zagotovo sodijo mednje, so ljudje, ki za vsako ceno vztrajajo na plažah od Floride do Teksasa, kjer se mladi zabavajo ("spring break").

Eden glavnih "zvezdnikov" je postal Brady Sluder, ki je prejšnji teden odpotoval v Miami. Njegova nepremišljena izjava pa je hitro zaokrožila po družabnih omrežjih. "Če dobim korono, jo bom pa dobil. Na koncu me to ne bo odvrnilo od "žuranja". To potovanje smo načrtovali že dva meseca. Karkoli se bo zgodilo, se bo zgodilo," je takrat dejal Sluder, ki pa se je že opravičil za svoje besede. "Nisem se zavedal resnosti svojih dejanj in komentarjev."

Še bolj bizarno je bilo dejanje dekleta, ki je na letalu polizalo pokrov straniščne školjke in to označila kot "koronavirus izziv".

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D — Nine News Australia (@9NewsAUS) March 7, 2020

Panični nakupi in pretep zaradi toaletnega papirja

Prav tako se mnogi zgražajo nad ljudmi, ki panično nakupujejo nekatera osnovna sredstva. Čeprav vse vlade in trgovine poudarjajo, da to ni potrebno. Pravi fenomen je v Avstraliji, kjer se ljudje dobesedno tepejo za toaletni papir.

Kritike so letele tudi na britanskega premierja

Nekateri so celo izrazili svoje nestrinjanje z nekaterimi svetovnimi politiki. Med njimi je tudi britanski premier Boris Johnson, ki se, po mnenju nekaterih, ni pravi čas zavzel za bolj odločne ukrepe proti koronavirusu. Ravno danes je prišla v javnost novica, da je Boris Johnson okužen s koronavirusom.