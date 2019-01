Brazilija v boj proti nasilju na ulicah poslala vojsko

Pravosodno ministrstvo je ukrep odredilo, potem ko so ta teden v Ceari zabeležili več deset napadov na trgovine, banke in avtobuse, poroča britanski BBC.

Ti napadi naj bi bili odraz protesta prebivalcev proti novim, strožjim ukrepom v lokalnih zaporih, ki jih v veliki meri nadzorujejo kriminalne tolpe.

Upravljavci zaporov so namreč znotraj zaporov blokirali signale mobilnih telefonov in končali politiko razporejanja zapornikov glede na pripadnost tolpam.

Predsednik Bolsonaro volitve dobil predvsem z obljubo boja proti nasilju

Do posredovanja vojske prihaja le nekaj dni po inavguraciji predsednika Bolsonara. Ta je pozdravil odločitev pravosodnega ministra Sergia Mora in jo označil za "primerno, hitro in učinkovito".

63-letni Bolsonaro je predsedniške volitve dobil predvsem z obljubo boja proti močno razširjenemu nasilju v državi. Javnost si glede novega brazilskega predsednika sicer ni enotna, saj je ta z rasistično in ksenofobično retoriko razburil mnoge.

Nekdanji vojaški poveljnik med drugim odkrito izraža tudi simpatijo do obdobja vojaške diktature, ki je Braziliji vladala med letoma 1967 in 1985, saj da je ta prinesla mir na ulice. V govoru ob zaprisegi na položaj je v torek obljubil podporo vojski in policiji: "Nacionalni moto je red in napredek. Nobena družba se ne more razviti brez spoštovanja teh vrednot."

V brazilskih zaporih je trenutno več kot 700.000 ljudi. Več ljudi zaporno kazen prestaja le v ZDA in na Kitajskem.