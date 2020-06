Novo žarišče: največja država v regiji dosegla nov vrh okužb

V drugi najbolj naseljeni avstralski zvezni državi Viktorija razmišljajo o vnovični uvedbi pravil socialnega distanciranja, potem ko so danes poročali o največjem dnevnem številu novih okužb z novim koronavirusom v več kot dveh mesecih. Potrdili so 75 primerov okužbe, kar je največ v enem dnevu v državi od 11. aprila. Naraščanje števila okužb krepi bojazni pred drugim valom epidemije novega koronavirusa po več tednih, ko so poročali o manj kot 20 okužbah na dan.

V Viktoriji izvajajo množična testiranja, tudi z manj invazivnimi, a nekoliko manj zanesljivimi testi sline, da bi zajeli čim več prebivalcev. Predstavnik zdravstvenih oblasti Viktorije Brett Sutton je danes v Melbournu povedal, da razmišljajo o morebitnih lokalno omejenih karantenah, saj je potrebno trend okužb zajeziti.

Viktorija, kjer živi šest milijonov ljudi, je maja začela odpravljati stroge ukrepe, ki jih je uvedla mesec prej v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim so takrat zaprli šole in prepovedali športne prireditve, restavracije in lokali pa so lahko nudili hrano in pijačo le za s seboj. Večino ukrepov naj bi odpravila do konca julija. (STA)