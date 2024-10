Obrambni minister Borut Sajovic je na svojem prvem zasedanju ministrov za obrambo zveze Nato izpostavil pomen razprav o Natovih mednarodnih misijah in operacijah, zlasti misiji Kfor na Kosovu. Ob tem je poudaril potrebo po bolj usklajenem in celovitem pristopu do regije Zahodnega Balkana, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Ministri za obrambo zveze Nato so danes v Bruslju med drugim razpravljali o Natovih operacijah na Zahodnem Balkanu in v Iraku. Sajovic je pri tem poudaril potrebo po bolj usklajenem in celovitem pristopu do regije Zahodnega Balkana, tako v okviru zavezništva kot prek sodelovanja z Evropsko unijo.

Kot so navedli na Morsu, je izpostavil kritične primanjkljaje v misiji Kfor na Kosovu in potrebo po okrepitvi diplomatskih odnosov.

Ministri sprejeli pobudo na področju standardizacije

Novi generalni sekretar Nata Mark Rutte je sicer danes po zaključku dvodnevnega ministrskega zasedanja poudaril, da si zaveznice skupaj prizadevajo za to, da bi Kfor imel dovolj sil in virov za vzdrževanje varnega okolja za vse.

Ministri so po njegovih besedah na zasedanju sprejeli tudi novo pobudo na področju standardizacije, v okviru katere bo zavezništvo pospešilo razvoj svojih standardov, spodbujalo njihovo implementacijo in razširilo njihovo uporabo na nove inovativne vojaške zmogljivosti.

"Kar se da moramo izkoristiti edinstveno sposobnost skupnega ukrepanja vseh 32 zaveznic, saj smo tako močnejši, kot če bi sešteli zmogljivosti posameznih članic," je povedal Rutte. Napovedal je, da bo več podrobnosti o posodobljenih standardih znanih na februarskem zasedanju obrambnih ministrov.

Novi slovenski obrambni minister je medtem poudaril pomen odvračanja in obrambe zavezništva, pri čemer se Slovenija zavzema za povečanje obrambnih izdatkov v skladu z lastnimi zavezami. Kot so sporočili z Morsa, je minister poudaril odločenost, da nadaljuje pospešene investicije v modernizacijo in prispevek k obrambnim načrtom zavezništva.

Zagotovil je tudi nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Temu so več pozornosti namenili v četrtek, ko jim je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tudi predstavil svoj načrt za zmago.

Rutte je danes pojasnil, da so se v četrtkovi razpravi osredotočili na to, kako Kijevu zagotoviti čim obsežnejšo vojaško pomoč.