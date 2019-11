Bolivijska senatorka Anezova nova začasna predsednica države

Namestnica predsednika bolivijskega senata Jeanine Anez se je v torek razglasila za začasno predsednico Bolivije. Evo Morales je pred tem odstopil s predsedniškega položaja in pobegnil v Mehiko. Odstopili so tudi drugi visoki predstavniki države, ki so bili v vrsti za prevzem položaja. Morales je dejanje Anezove označil za državni udar.

Jeanine Anez se je za začasno predsednico Bolivije razglasila po tem, ko predsedniškega položaja niso hoteli prevzeti bolivijski podpredsednik ter predsednika senata in predstavniškega doma bolivijskega kongresa. Kongres Anezove na položaju sicer ni potrdil, saj so bili v dvorani le opozicijski senatorji in poslanci, zato jim ni uspelo doseči zadostne prisotnosti za veljavno odločanje. Kljub temu je bolivijsko ustavno sodišče že sporočilo, da podpira Anezovo na položaju začasne predsednice države.

52-letna senatorka je v svojem nagovoru senatu napovedala, da bo nove volitve sklicala čim prej, zavzela pa se je tudi za vrnitev socialnega miru v državi. Anezovi je za imenovanje že čestital Carlos Mesa, sicer glavni protikandidat Eva Moralesa na spornih volitvah 20. oktobra, po katerih so v državi izbruhnili nemiri, ki so pripeljali do Moralesovega odstopa. Tudi nekateri drugi opozicijski voditelji so že napovedali, da bodo zdaj, ko je oblast prevzela Anezova, ustavili protestne aktivnosti.

Morales: Gre za državni udar

Morales je na drugi strani prek Twitterja obsodil "najbolj zahrbten in najbolj podel državni udar v zgodovini", ki ga je po njegovih besedah izvedla Anezova. Označil jo je za desničarsko senatorko, ki je spodbujala ljudi k državnemu udaru. "Razglasila se je za začasno predsednico brez sklepčnosti kongresa, obkrožena s skupino sozarotnikov ter ob podpori oboroženih sil in policije, ki zatira ljudi," je sporočil Morales, ki je s položaja odstopil v nedeljo.

Morales je obsodil "najbolj zahrbten in najbolj podel državni udar v zgodovini", ki ga je po njegovih besedah izvedla senatorka Anezova. Foto: Reuters

Zapleti v Boliviji so nastali, ker so volilne oblasti sumljivo razglasile Moralesa za zmagovalca volitev že v prvem krogu, čeprav je sprva kazalo, da bo potreben drugi krog med njim in Meso. V državi so nato izbruhnili protesti, na stran protestnikov pa so se postavili vojska, policija in Cerkev. Morales je nato odstopil s položaja in pobegnil v Mehiko, ki mu je obljubila politični azil.