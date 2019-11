Morales zapustil Bolivijo in sprejel politični azil v Mehiki

Evo Morales je dan po odstopu s položaja predsednika Bolivije v ponedeljek sprejel ponudbo političnega azila v Mehiki in se je tja tudi že odpravil. Kot je sporočil, ga boli, da mora zapustiti Bolivijo, napoveduje pa, da se bo vrnil z več "moči in energije". Iz države po njegovem odhodu poročajo o spopadih policije in Moralesovih podpornikov.

Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard je odločitev, da Moralesu podelijo politični azil, naznanil na novinarski konferenci, na kateri je dogodke v Boliviji označil za udar, saj da je bila v odstop Moralesa vpletena vojska. Kasneje je Ebrard potrdil, da se je Morales že vkrcal na mehiško vladno letalo, poroča britanski BBC.

Prvi domorodni predsednik Bolivije Morales je v nedeljo po pritisku vojske odstopil s položaja, potem ko so v državi izbruhnili protesti zaradi nepravilnosti na zadnjih volitvah.

Za Trumpa padec Moralesa znamenje drugim "nezakonitim režimom" Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek pozdravil odstop bolivijskega predsednika Eva Moralesa in to označil kot znamenje za druge "nezakonite režime". Moralesovo vlado je kot nelegitimno označil tudi State Department, ki je hkrati Bolivijce pozvalo, naj ne uničijo veleposlaništva Venezuele v La Pazu.



"Ti dogodki pošiljajo močan signal nezakonitim režimom v Venezueli in Nikaragvi, da demokracija in ljudska volja na koncu vedno prevladata," je sporočil Trump.

Policisti so se začeli vračati na ulice

Foto: Reuters V ponedeljek je odstopil tudi poveljnik policije general Yuri Calderon, ker policija ni bila sposobna ustaviti nemirov kljub Moralesovemu odstopu. Policisti so se v veliki meri enostavno umaknili pred protesti v svoje postaje oziroma kasarne, so se pa medtem že začeli vračati na ulice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vrhovni poveljnik bolivijskih oboroženih sil Williams Kaliman je svojim vojakom ukazal, naj pomagajo policiji, ki se je v ponedeljek marsikje spopadla z Moralesovimi podporniki. "Vojaško poveljstvo oboroženih sil je uredilo skupne operacije s policijo, da bi preprečili prelivanje krvi in spopade znotraj bolivijske družine," je v televizijskem nagovoru dejal Kaliman.

Foto: Reuters

Bo Moralesa nasledila Anezova?

Za položaj predsednika se po odstopu Moralesa namerava potegovati opozicijska podpredsednica senata Jeanine Anez, ki je izrazila namero, da prevzame položaj predsednice senata, posledično pa bi lahko zaradi odstopov vseh visokih uradnikov države prevzela položaj predsednice države.

Poleg Moralesa sta odstopila tudi podpredsednik države in predsednik senata, ki je za podpredsednikom po ustavi na vrsti, da prevzame položaj predsednika. Anezova obljublja, da bo potem kmalu razpisala nove volitve.