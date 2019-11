Bolivija: Morales ne bo smel sodelovati na ponovljenih volitvah

Samooklicana začasna bolivijska predsednica Jeanine Anez je sporočila, da nekdanji predsednik države Evo Morales, ki je v nedeljo odstopil in nato pobegnil v Mehiko, ne bo smel sodelovati na ponovljenih predsedniških volitvah, saj da je bil predsednik države že trikrat. Medtem so ulice spet preplavili podporniki Moralesa, ki ga pozivajo, naj se vrne v Bolivijo.

V La Pazu se je v četrtek spet zbralo več tisoč ljudi v podporo nekdanjemu bolivijskemu predsedniku Evu Moralesu, prvemu iz vrst domorodnega prebivalstva. Nekateri Moralesovi podporniki so pozivali celo k državljanski vojni. Od srede sta bila sicer v spopadih s policijo ubita že najmanj dva človeka.

Anezova za zdaj ne more razpisati novih volitev

Samooklicana začasna bolivijska predsednica Jeanine Anez si medtem prizadeva, da bi se razmere v državi umirile. Sporočila je, da so se začeli pogovarjati z Moralesovo stranko Gibanje za socializem (MAS), zlasti v smislu, da bi jo v kongresu potrdili za začasno predsednico, s čimer bi lahko razpisala nove predsedniške volitve.

Jeanine Anez, sicer podpredsednica senata, se je v sredo razglasila za predsednico države, ker so po odstopu Moralesa odstopili tudi drugi visoki politiki, ki bi ga morali v skladu z ustavo naslediti. Foto: Reuters

Anezova, sicer podpredsednica senata, se je namreč v sredo razglasila za predsednico države, ker so po odstopu Moralesa odstopili tudi drugi visoki politiki, ki bi ga morali v skladu z ustavo naslediti. Kongres je zaradi bojkota poslancev stranke MAS ni mogel potrditi za začasno predsednico.

Morales meni, da se je zgodil državni udar

Ustavno sodišče je sicer sporočilo, da podpira Anezovo na položaju začasne predsednice države. V četrtek so jo priznale tudi ZDA, vendar pa Morales na drugi strani vztraja, da je šlo za državni udar. Anezova tovrstno interpretacijo zavrača in zatrjuje, da je oblast prevzela v skladu z ustavnim redom. Pričakuje, da se bodo poslanci stranke MAS pomirili in da bodo skupaj našli rešitev, ki bo vrnila red in mir v državo.

Ob tem je sicer Anezova stranko MAS pozvala, naj si za prihodnje predsedniške volitve najde drugega kandidata. Morales je bil namreč že bil trikrat predsednik države in oktobra se je potegoval za četrti mandat. Bolivijska ustava naj bi sicer omejevala število mandatov na dva, ker pa so vmes spreminjali ustavo, naj bi se štetje mandatov Moralesu začelo znova. To je bilo potrjeno celo na referendumu. Vendar, kot je izpostavila Anezova, je bilo to eno izmed spornih stališč na zadnjih volitvah 20. oktobra: "Zato smo tudi imeli te nemire."

Po volitvah v državi izbruhnili nemiri

Na oktobrskih volitvah je opozicija upala najmanj na drugi krog. Prvi rezultati so že kazali na drugi krog med Moralesom in Carlosom Meso, a je volilna komisija nato po precejšnjem premoru sporočila, da je Moralesu uspelo doseči deset odstotnih točk prednosti pred Meso in da je tako zmagal že v prvem krogu. To je nato sprožilo množične proteste opozicije, kar je pripeljalo do tega, da je moral Morales odstopiti in se umakniti v Mehiko, ki mu je ponudila azil.