Boeingi 737 max predvidoma prizemljeni še do 12 tednov

Mednarodno združenje za letalski prevoz (IATA) pričakuje, da bodo letala boeing 737 max ostala na tleh še najmanj 10 do 12 tednov. Generalni direktor IATA Alexandre de Juniac je po poročanju AFP dejal, da je odločitev pač v rokah regulatorjev, ki so odgovorni za certifikacijo.

Svetovne letalske družbe so letala boeing max 8 in 9 prizemljile po nesrečah v lani oktobra Indoneziji in letos marca Etiopiji, za kateri naj bi bil po prvih ugotovitvah odgovoren računalniški sistem, namenjen preprečevanju nenadne izgube višine.

V Indoneziji je umrlo vseh 189 ljudi na krovu, v Etiopiji pa 157. Pri obeh nesrečah so se piloti borili z letalom, ki se je vztrajno usmerjalo proti tlom.

Letala prizemljena od marca

Svetovne letalske družbe so po odredbah regulatorjev v svojih državah letala boeing 737 max prizemljile marca, pri čemer so ZDA nekaj dni zamujale. Boeing je sporni sistem popravil in bo v kratkem opravil poskusne polete, o vrnitvi letal v promet pa bodo odločali regulatorji posameznih držav.

IATA naj bi imela čez pet ali sedem tednov srečanje z letalskimi družbami, regulatorji in proizvajalci letal, da ocenijo, kaj je bilo storjeno in kaj še mora biti, preden se letala vrnejo v promet. Letalske družbe bodo najverjetneje od Boeinga terjale odškodnine za izgube, ki so jih imele s prizemljitvami.