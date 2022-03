Bodo na Hrvaškem gradili LNG-tankerje?

Na Hrvaškem načrtujejo gradnjo LNG-tankerja, ladje, ki jo lahko vidimo le v redkih evropskih ladjedelnicah, na primer na Norveškem in v Franciji. Predsednik uprave Brodosplita Tomislav Debeljak je razkril, da so v Brodosplitu pripravili projekt in osnutek takšne ladje ter ju ponudil podjetju LNG Hrvatska.

Zmanjšanje količine ruskega plina na evropskem trgu in povečanje uvoza utekočinjenega plina iz ZDA, o katerem so se konec prejšnjega tedna dogovorili ameriški predsednik Joe Biden in voditelji Evropske unije v Bruslju, sta sprožila zanimanje za gradnjo tankerjev za utekočinjen zemeljski plin, poroča Jutarnji list.

V Evropi je malo takih ladij

Trenutno je v svetovni knjigi naročen 201 LNG-tanker, to vrsto ladij pa izdelujejo predvsem ladjedelnice na Daljnem vzhodu, v Južni Koreji in na Japonskem.

Leta 2019 je bilo izdelanih 61 LNG-tankerjev, v času pandemije leta 2020 54, lani 85, od začetka letošnjega leta pa po uradnih podatkih 24 tovrstnih plovil.

To so prefinjene ladje, ki imajo na stenah rezervoarjev posebno membrano, do zdaj pa so jih v evropskih ladjedelnicah gradili le redko.

Po mnenju strokovnjakov so več LNG-ladij zgradili v francoskih ladjedelnicah, tehnologijo za njihovo izdelavo in opremljanje pa ima tudi Norveška.

Gradili bi jo na Hrvaškem, a bi uporabili korejsko tehnologijo in opremo

"Ladjo lahko v hrvaški ladjedelnici izdelamo brez težav, tehnologija pa je korejska. To pomeni, da ladjo lahko zgradimo v naših ladjedelnicah, opremo pa moramo kupiti v Koreji," je povedal član uprave ladjedelnice Brodotrogir Mateo Tramontana. Plin je namreč treba hladiti, za to pa je potrebna posebna tehnologija.

Enako je za Jutarnji list povedal Siniša Ostojić, direktor prodaje v ladjedelnici 3. maj z Reke. Zaradi posebne tehnologije, ki jo vgrajujejo v LNG-tankerje, je gradnja teh plovil vezana na Daljni vzhod.

"Takšnih ladij v Evropi niso gradili pogosto, zato je vprašanje, koliko evropskih ladjedelnic ima znanja in izkušnje v tej vrsti ladjedelništva. Nekaj LNG-tankerjev so prej gradili v Franciji, v novejšem času pa se vse dela na Daljnem vzhodu," je pojasnil Ostojić. "V 3. maju v zadnjih dveh letih in pol, kar sem v tej ladjedelnici, nismo imeli poizvedb za gradnjo LNG-tankerjev. To niso klasične, ampak visoko sofisticirane ladje," je dodal.

Predsednik uprave največje hrvaške ladjedelnice Brodosplit Tomislav Debeljak pa je za Jutarnji list razkril, da je Brodosplit že izdelal načrt za takšno ladjo in ga ponudil družbi LNG Hrvatska. "Seveda lahko naredimo in gradimo takšne vrste ladij. Ko se je odločalo o gradnji LNG-terminala v Omišlju in načinu skladiščenja, smo družbi LNG Hrvatska ponudili rešitev, po kateri bi LNG-terminal lahko imel kapaciteto 200 tisoč ton, kar je veliko več od kapacitet današnjega LNG-terminala na Krku," je dejal Debeljak. Dodal je, da so že dobili nekaj poizvedb za gradnjo LNG-tankerjev, a se trenutno še ne dogovarjajo za gradnjo.