Blizu glavnega mesta Islandije izbruhnil vulkan

Fotografije z območja prikazujejo rdečo svetlobo nad vulkanskim območjem, ki se po nočnem nebu razteza več kilometrov daleč. Videti je tudi iztekanje lave, ki naj bi se razlila na območju okrog enega kvadratnega kilometra, piše STA.

Vulkan je od Reykjavika oddaljen okoli 30 kilometrov in leži v dolini na jugozahodu otoka, od obale je oddaljen približno 4,7 kilometra.

Čeprav sta mednarodno letališče Keflavik in majhno ribiško pristanišče Grindavik oddaljena le nekaj kilometrov, je območje sicer nenaseljeno in izbruh naj ne bi predstavljal nevarnosti. Letališče Keflavik sicer opozarja na povišano raven pepela v zraku.

Civilna zaščita je bližnje prebivalce pozvala, naj ostanejo mirni, in posvarila pred približevanjem vulkanu in morebitnim oviranjem dostopa pristojnih služb. Ljudje naj zaradi vulkanskih plinov tudi ne bi zapuščali domov in imeli zaprta okna.

Na območje so poslali helikopter, ki naj bi natančneje ocenil obseg in posledice izbruha.

Ob izbruhu naj po pričakovanjih ne bi nastalo toliko pepela in dima kot leta 2010, ko je po izbruhu vulkana Eyjafjallajokull začasno obstal letalski promet nad Evropo. Tokrat naj tovrstnih motenj ne bi bilo.

Na območju zaznavajo le manjšo seizmološko aktivnost, je pa Islandijo v zadnjih treh tednih streslo več kot 40.000 potresnih sunkov. Enega z močjo 3,1 so 1,2 kilometra od Fagradalsfjalla zaznali le nekaj ur pred izbruhom.

