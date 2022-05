Bi tudi vi pogledali začudeno, če bi v svojem vozilu našli ... medveda? #video

"Medved je bil v vozilu videti kot srna pod žarometi, bil je osupel," je povedal Gillotti. "Videti je bil kot najstnik, ki zaspi v avtu po dolgi noči žuriranja, potem pa ga zjutraj zasači mama," je srečanje z medvedom opisal Cody.

V srečanju na srečo ni bil ranjen nihče, Gillotti pa je obvestil pristojne z oddelka agencije za energijo in okoljsko zaščito, ki so odstranili medveda.

Medved se je zaklenil v vozilo in ga razdejal

Uradniki so kmalu ugotovili, da se je medved ujel v vozilo in se vanj tudi zaklenil. Vrata so odprli z vrvjo in nazadnje medveda spravili iz vozila.

Medved je po osvoboditvi iz vozila kmalu ugotovil, kaj se dogaja okrog njega, in po izstopu kmalu stekel v bližnji gozd. Gillotti je povedal, da je bil to največji medved, kar jih je srečal, čeprav jih je v okolici videl že veliko. Preden se je medved spravil v taščin avto, je poškodoval Gillottijev poltovornjak. V njegovem vozilu je raztrgal le sedeže, nato pa se lotil naslednjega vozila.

"Mislim, da je odprl moje vozilo, v katerem ni bilo hrane, le prazna vrečka iz McDonald'sa, zato se je kmalu odločil, da si hrano poišče drugje. Odpravil se je do avta moje tašče, v katerem je povzročil večjo materialno škodo," je povedal Gillotti.

Taščin avto je popolnoma uničen

"Subaru je popolnoma uničen, prav tako notranjost vozila. Uničil je oboja vrata, celotno armaturno ploščo in zadnje sedeže," je povedal Cody in dodal, da taščin avto nenormalno smrdi. "Prepričan sem, da se bo medved vrnil," je dejal Cody in dodal, da ne bo presenečen, če bo kmalu spet naletel nanj.

Cody je na stran GoFundMe objavil prošnjo za finančno pomoč za popravilo avtomobila. "Vozila se sploh ne da več ugasniti, ne da bi izklopili akumulator. Ko izvlečeš ključ, so luči še vedno prižgane," je opisal stanje vozila.

Oddelek za energijo in okoljsko zaščito v Connecticutu je posvaril prebivalce, da bodo verjetno opazili vse več divjih živali, ko se bodo te prebudile iz zimskega spanja. Pozvali so jih, da dosledno zaklepajo vozila, da bi se izognili podobnim srečanjem. V okrožju so črni medvedi pogosti, saj jih v zvezni državi Connecticut živi med tisoč in 1.200, njihovo število se je od leta 2018 povečalo za 25 odstotkov. V letu 2020 je oddelek zaznal več kot 3.500 srečanj med ljudmi in medvedi, trikrat več kot leta 2018, je poročal DailyMail.