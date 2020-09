Berlusconi o izkušnji s covidom-19: Bal sem se, da mi ne bo uspelo

"Vse me je bolelo. V določenem položaju nisem mogel biti več kot minuto. Bal sem se, da mi ne bo uspelo," je dejal v intervjuju, objavljenem v današnji izdaji časnika, piše STA.

Berlusconi se je zaradi covida-19 več kot teden dni zdravil v milanski kliniki San Raffaelle, od koder so ga odpustili v ponedeljek. Od takrat je doma v samoizolaciji, dokler ne bo popolnoma okreval.

"Prve dni v bolnišnici sem se bal za življenje," je priznal politik, ki bo konec meseca dopolnil 84 let. Vsem obolelim s covidom-19 pa je svetoval, naj se ne vdajo in naj ne izgubijo upanja na okrevanje. "Covid-19 je mogoče premagati," je izpostavil. Povedal je še, da je še vedno utrujen in izčrpan, a pomirjen, ker mu je uspelo premagati ta težak izziv. Ob tem je potrdil, da se je z novim koronavirusom okužilo tudi več članov njegove družine, tudi vnuki. Je pa povedal, da nihče od njih ni imel simptomov in da vsi že okrevajo, še navaja STA.