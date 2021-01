Berlinske ulice med pandemijo preplavili kolesarji

Berlin že dolgo velja za kolesarjem prijazno mesto, a so med pandemijo covid-19 ulice nemške prestolnice dobesedno preplavili kolesarji. Zdaj jih je že toliko, da pogosto delajo prekrške, med njimi in ostalimi udeleženci v prometu pa prihaja do napetosti.

Po podatkih mestnih oblasti je Berlinčanov, ki se v trgovino ali na delo odpravijo s kolesom, v času pandemije okoli 25 odstotkov več kot prej. To je sicer dobra novica za dobro počutje, kakovost zraka in gnečo v javnem prometu, a po drugi strani policija beleži vse več prekrškov med kolesarji in številne pritožbe pešcev, navaja STA.

Močno poraslo število kolesarjev, ki so umrli v nesrečah

Močno je poraslo tudi število kolesarjev, ki so v prometnih nesrečah v Berlinu izgubili življenje. Leta 2020 jih je umrlo 17, kar je enajst več kot leto poprej.

Policija predlagala obvezno registracijo kolesarjev

Zato je načelnica berlinske policije Barbara Slowik v intervjuju za časnik Berliner Morgenpost oktobra predlagala obvezno registracijo kolesarjev, da bi policija lažje izsledila prekrškarje. "Več kot polovico vseh prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, povzročijo kolesarji sami," je pojasnila po pisanju STA.

Zelo veliko birokracije

A nevladna organizacija Changing Cities, ki si prizadeva za bolj trajnosten promet, opozarja, da bi obvezna registracija kolesarjev pomenila zelo veliko birokracije. V mestu je namreč okoli tri milijone koles in 1,1 milijona registriranih avtomobilov, je dejala predstavnica organizacije Ragnhild Soerensen.

So pa predlogi načelnice berlinske policije v javnosti sprožili burno razpravo o vedenju kolesarjev v prestolnici. "Odrivajo nas, žalijo ... Mnogi mislijo, da so boljši ljudje le zato, ker so na kolesu. To se mora končati," je nedavno pisalo v časniku Tagesspiegel.

Opozarjajo, da je za kolesarje premalo prostora

Po drugi strani strokovnjaki opozarjajo, da je v Berlinu premalo površin, namenjenih kolesarjem. Po besedah Anike Meenken iz nemškega prometnega kluba Verkehrsclub Deutschland kolesarji predstavljajo 18 odstotkov vseh udeležencev v prometu v prestolnici, zanje pa je namenjenih le tri odstotke javnega prostora v mestu. "Do agresije pride, ko je premalo prostora, kar povzroči še več stresa," je dejala. A nekateri opozarjajo, da ni mogoče vsepovsod zgraditi kolesarskih poti.

Policija skuša število prekrškarjev med kolesarji zmanjšati tudi s policisti na kolesih. Trenutno jih v Berlinu deluje okoli 40, spomladi naj bi jih bilo že okoli sto, kasneje pa še več, še navaja STA.