Benetke poplavilo. Aktivirali so sistem protipoplavne zaščite. #foto

Gladina vode v Benetkah je v torek popoldne dosegla 138 centimetrov. Poplavilo je znameniti beneški Trg sv. Marka, voda je vdrla tudi v stolnico sv. Marka, navaja STA.

V napovedi so se zmotili

Mestne oblasti so v torek pojasnile, da sistema Mose niso aktivirali, ker so hidrologi še dopoldne napovedovali, da bo gladina vode znašala 130 centimetrov. Gladina vode je narasla nenadoma, tako da na to niso bili pripravljeni. Sistem so aktivirali okoli 3. ure. Hidrologi napovedujejo, da se bo vodna gladina danes dvignila do 125 centimetrov, v četrtek do 135 in v petek do 140 centimetrov, poroča STA.

Sistem protipoplavne zaščite, ki je začel delovati letos, so sicer v preteklih dneh večkrat uspešno uporabili, tako da so Benetke ostale suhe. V torek jih je nenaden dvig gladine vode očitno presenetil. Aktivacijo sistema morajo načrtovati 48 ur vnaprej.

V Benečiji že za pol milijarde evrov škode

V Italiji imajo že več dni težave s slabim vremenom. Predsednik dežele Benečija (Veneto) Luca Zaia nastalo škodo v deželi ocenjuje na 500 milijonov evrov. Italijanska civilna zaščita je za dežele na severu države, Rim in območja južno od prestolnice izdala najvišje opozorilo pred vremenskimi nevšečnostmi, še piše STA.

Foto: Reuters

