Belorusko gnojilo odneslo dva ministra

Ministra sta odstopno izjavo posredovala predsednici vlade Ingridi Šimonyte. Ali jo bo premierka sprejela, še ni znano. Svojo odločitev bo sporočila v začetku tega tedna. Danes pa ima predvideno srečanje s predsednikom države Gitanasom Nausedo.

V Litvi državne železnice tudi po uveljavitvi ameriških sankcij proti beloruskemu podjetju Belaruskali še naprej prevažajo gnojilo podjetja. Transport sicer kljub sankcijam omogočajo zaradi plačil, ki so jih prejeli vnaprej, in obstoječih pogodb, so sporočili iz litovske družbe za železnice.

Litvanski zunanji minister Gabrielius Landsbergis Foto: Reuters

Nauseda je bil prejšnji teden kritičen do vlade, češ da se ni pripravila na uveljavitev sankcij proti Belorusiji, ki so jih ZDA sprejele v avgustu. S tem je državi upadel ugled, je prepričan.

Litva velja za eno največjih zagovornic demokratičnega gibanja v sosednji Belorusiji, vlada pa zagovarja tudi strožje sankcije proti vodstvu v Minsku.

#Lithuanian Transport Minister Marius Skuodis resigned due to the scandal with the transportation of goods "Belaruskali"



His resignation, as well as the resignation of Landsbergis, have not yet been accepted. pic.twitter.com/tVlzjwys7U