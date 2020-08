EU ne priznava izida volitev v Belorusiji

Belorusija potrdila smrt moškega, ustreljenega na protivladnih protestih

Belorusko zdravstveno ministrstvo je sicer danes potrdilo, da je v eni od bolnišnic v tej državi umrl 43-letni moški, za katerega njegova družina trdi, da je bil ustreljen na protivladnih protestih.

V bolnišnici je umrl 43-letni Genadij Šutov, je sporočilo ministrstvo. Njegova hčerka trdi, da ga je policija ustrelila v glavo na protivladnih protestih v mestu Brest 11. avgusta, poroča neodvisni spletni portal Tut.by. Policija je pred tem potrdila, da je streljala na protestnike in enega med njimi ranila, piše STA.

Lukašenko: Imajo veliko svojih težav

Režim v Minsku se je na množične protivladne proteste, ki so v Belorusiji izbruhnili po zaprtju volišč in razglasitvi rezultatov predsedniških volitev 9. avgusta, odzval z aretacijami in brutalnim nasiljem. O razmerah v Belorusiji danes na izrednem virtualnem vrhu razpravljajo voditelji članic EU. Opozicijska voditeljica in kandidatka na volitvah v Belorusiji Svetlana Tihanovska je Unijo danes pozvala, naj izide volitev zavrne.

Lukašenko je zahodnim voditeljem sporočil, naj se ne vmešavajo. Foto: Reuters

"Preden kažejo s prstom na nas, bi morali na agendo svojih sestankov uvrstiti rumene jopiče v Franciji in grozljive nemire v ZDA," pa je na seji beloruskega sveta za nacionalno varnost poudaril predsednik Lukašenko. "Imajo veliko svojih težav," je dejal ter med drugim spomnil na proteste proti karanteni zaradi koronavirusa v Nemčiji in drugih evropskih državah.

Zagrozil je še, da je vsako tuje vmešavanje v razmere v Belorusiji nesprejemljivo in da se bodo nanj ostro odzvali. "Tisti, ki že brusijo meče, še posebej v tujini, bodo naleteli na odločno zavrnitev. In to ni neka prazna izjava. Poljske zastave že plapolajo v Grodni, to je nedopustno. Takšne stvari bomo odločno preprečili," je bil jasen po poročanju beloruske državne tiskovne agencije BelTA, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije. Nekateri mediji so pred tem poročali, da so protestniki v Grodni, mestu na zahodu Belorusije, na shodih nosili zastave EU, še navaja STA.