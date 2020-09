Bejrut: v pristanišču izbruhnil silovit požar #video

Požar je izbruhnil na območju skladišča pnevmatik, so sporočili iz libanonske vojske. Kot so dodali, so na območju gasilci, pomagajo pa si tudi z vojaškim helikopterjem, poroča STA. Predstavnik libanonske civilne zaščite George Abu Mousa je povedal, da bo požar verjetno kmalu pod nadzorom.

#BREAKING

Massive fire in the port area of #Beirut, near the very site of the explosion that killed nearly 200 people last month.



AFP: Lebanese military officials say the fire erupted at a vehicle oil & tire warehouse. pic.twitter.com/uYKeQzpLJc — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) September 10, 2020

Nad pristaniščem se vije gost črn dim

Oblasti so ljudi v pisarnah in poslopjih v bližini pristanišča preventivno pozvale, naj zapustijo območje. Na posnetkih z družbenih omrežij je mogoče videti, kako se z območja pristanišča vije gost, črn dim.

Požar je izbruhnil na območju skladišča pnevmatik, so sporočili iz libanonske vojske. Foto: Reuters

A large fire has broken out at Beirut's port, just over a month after a massive blast devastated the port and surrounding residential area of the Lebanese capital. Read more here: https://t.co/tO33UaSz7v pic.twitter.com/D0g4Emp4b2 — Reuters (@Reuters) September 10, 2020

Spomnimo, v skladišču v bejrutskem pristanišču je v začetku avgusta odjeknila silovita eksplozija, ki je močno razdejala mesto. V dogodku je umrlo več kot 190 ljudi, ranjenih je bilo več tisoč. Posledice eksplozije ogromnih količin amonijevega nitrata so vidne po vsem mestu, poroča STA.