Avtocesta proti Dalmaciji znova odprta, zaradi orkanske burje del Hrvaške v rdečem

Na odseku med viaduktom Božići in predorom Sveti Rok je odprt en vozni pas, zaradi močnega vetra in velikih nanosov snega pa velja omejitev hitrosti do 40 kilometrov na uro.

Samo za osebna vozila so odprti del avtoceste med Reko in Zagrebom med razcepoma Kikovica in Delnice, jadranska magistrala med Novim Vinodolskim in Senjem ter Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno, državna cesta med Maslenico in Zatonom Obrovačkim ter Paški most, so sporočili iz Haka. Most na Krk je odprt za osebna vozila, ne pa tudi za motorje in počitniške prikolice.

Za tovornjake s prikolicami in vlačilce s polpriklopniki trenutno ni odprta nobena cesta iz notranjosti proti Reki, Istri, Dalmaciji in obratno.

V Liki in Gorskem kotarju je za ves promet še vedno zaprto več državnih in lokalnih cest.

Rdeče opozorilo za Velebitski kanal

Zaradi močne, mestoma tudi orkanske burje, tudi danes velja rdeče opozorilo za Velebitski kanal. Oranžno opozorilo velja za zahodno obalo Istre in Kvarner, so sporočili s hrvaškega hidrometeorološkega zavoda.