Hrvaška izdala rdeče opozorilo: na morju bo ekstremno

Na Hrvaškem so za nedeljo objavili rdeče opozorilo zaradi močne, mestoma orkanske burje s sunki vetra do 160 kilometrov na uro, za območje Reke in zahodne Istre, severne Dalmacije, Kvarnerja in Velebitskega kanala. Uprava za civilno zaščito ljudem svetuje izogibanje ogroženim obalnih območjem.

Uprava za civilno zaščito je pojasnila, da na območju Reke pričakujejo sunke vetra, ki bodo hitrejši od 120 kilometrov na uro, v zahodni Istri in severni Dalmaciji pa do 120 kilometrov na uro.

Na območju Kvarnerja je pričakovati sunke vetra do 150 kilometrov na uro, do 165 kilometrov na uro pa na območju Velebitskega kanala.

Opozorili so še, da bodo vremenske razmere zelo nevarne za ljudi, predvsem za mornarje, obstaja pa tudi tveganje velike škode za obalno infrastrukturo ter za prekinitve prometa in dobave električne energije. Trajekti verjetno ne bodo vozili, so še sporočili in ljudem svetovali, da se izogibajo ogroženim obalnih območjem.

Oranžno opozorilo zaradi vetra s hitrostjo do 65 kilometrov na uro pa so za nedeljo objavili za Liko ter srednjo in južno Dalmacijo.