Avtistični deček oblikoval največjo repliko Titanika iz legokock na svetu

V izdelavo masivnega modela, ki ga je začel izdelovati pri desetih letih, je deček vložil kar 700 ur in več kot 65 tisoč legokock. Projekt mu je med drugim pomagal tudi pri njegovem drugačnem, avtističnem izražanju, je dejal za britanski BBC.

K projektu mladega avtističnega dečka je pristopilo tudi podjetje Lego, ki je Brynjarju omočilo cenejšo dobavo kock za izdelavo ladje. Finančno so mu pomagali še razni skladi, prijatelji in družina.

Umetnost kot pomoč za avtistično izražanje

Izdelava ladje iz kock mu je predstavljala posebno osebno potovanje. ''Treniral sem samega sebe, kako je biti in delovati kot normalen, karkoli že to pomeni,'' je dejal ob svojem dosežku.

''Ko začneš takšno delo, to postane obsesija,'' je dejal v času svojega potovanja po Norveški, Švedski in Nemčiji, kjer je predstavljal slovito delo. Njegov uspeh ga je tako iz sramežljivega in tihega dežka spremenil v suverenega mladega govornika.